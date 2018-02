L'alcalde de Sixena: 'Si les pintures han estat vuit segles sense climatització, no sé a què ve ara tanta obsessió'

L´alcalde de Vilanova de Sixena, Ildefonso Salillas, ha assegurat que el govern aragonès invertirà nous fons per la rehabilitació del Monestir de Sixena amb l´objectiu d´instal·lar el sistema de climatització. Ho fa, precisa en una entrevista amb l´ACN, per "millorar" encara més les condicions de l´espai, però considera que no seria imprescindible. "Si les pintures han estat vuit segles sense climatització, no sé a què ve ara tanta obsessió", ha reblat.

Així mateix, Salillas ha negat que l´Aragó només reclami obres a Catalunya i no a altres territoris de l´Estat i justifica la decisió assegurant que demanen exclusivament les adquirides després de 1923, moment en què el monestir va quedar protegit per la seva declaració de Bé d'Interès Cultural. L´alcalde aragonès deixa clar que els 44 bens en litigi amb el Museu de Lleida no han tornat gràcies al 155, un context que considera que no ha "beneficiat ningú". També critica que el ministre de Cultura permetés a la Generalitat presentar un recurs de cassació.

La polèmica entorn a les condicions del monestir per acollir les pintures murals ha estat el blanc principal del debat pel retorn. De fet, la mateixa jutgessa va paralitzar fa unes setmanes el seu trasllat argumentant la "fragilitat" dels frescos romànics. En la interlocutòria es posava en dubte la idoneïtat de l'espai i, segons la jutgessa, tampoc està acreditat que s'hagin acabat les obres de restauració a la Sala Capitular ni la instal·lació del sistema de climatització per garantir les condicions òptimes per a la seva conservació.

Davant d´aquesta situació, Salillas ha recordat que les pintures murals han estat al Museu Nacional d´Art de Catalunya durant anys "sense climatització", que assegura que no es va instal·lar fins al 1995, coincidint amb l´obertura al públic de l´exposició. Amb tot, des del museu s´esgrimeix que, prèviament a la seva exhibició, van estar guardades a l´espai de reserva, juntament amb la col·lecció d´art romànic, amb pintures murals com les de Sant Climent de Taüll. Un entorn considerat "l´adequat" fins aquell moment i equiparables a altres museus de l´Estat.



La sortida dels murals de Sixena del MNAC



Salillas també ha lamentat que el Museu Nacional no vulgui traslladar ara les pintures a Sixena però, en canvi, sí que permetés que aquestes viatgessin a Nova York i Londres entre els anys 70 i els 90. "Jo les desmunto quan vull però per anar a Sixena, que està més a prop, no es poden desmuntar", ha criticat, un extrem que des del MNAC s´ha volgut precisar.

Així, l´equipament ha esgrimit a l´ACN que només han sortit del museu alguns fragments desmuntables de les pintures que serveixen per accedir als arcs, de l´entorn de 70 centímetres per 50.

Concretament, es va traslladar al Metropolitan Museum of Art de Nova York entre el febrer i el maig de 1970 dues peces petites coincidint amb l´exposició ´The Year 1200´. Entre el març i el juliol de 1997 també van tornar al mateix museu americà un dels dos fragments més un segon per a l´exposició ´The Glory of Bizantium. Art and Culture of the Middle Bizantine´.

Finalment, el 1984 aquests mateixos dos van participar en la mostra ´English romanesque´ de la galeria Ayward de Londres.



El polèmic estat de les obres



Preguntat sobre el polèmic estat de les obres que van arribar al desembre procedents del Museu de Lleida, Salillas demana evitar "agitar" la "polèmica" perquè "estan com han d´estar", i recorda que els tècnics fan fotografies com a proves a la sortida i l´entrada dels equipaments.

Els alabastres que pertanyien al Retaule del Nen Jesús assegura que van sortir en mal estat de Sixena, mentre que els de Santa Ana sí que estaven en bon estat i, per aquest motiu, s´exposaven.

El president d'Aragó i la mateixa consellera de Cultura van denunciar el mal estat en què van arribar al monestir fins al punt que van apuntar a la possibilitat de demanar indemnitzacions pel "maltractament" que asseguraven que havien patit.



Reclamar altres obres de Sixena



L´alcalde de Vilanova de Sixena ha volgut sortir al pas de les crítiques que des de Catalunya s´han formulat assegurant que l´Aragó només reclamava les obres a equipaments del principat. Salillas ha explicat a l´ACN que només reclamen les obres que van ser adquirides per altres equipaments o territoris posteriors a 1923, any en què es va aprovar la declaració del monestir de monument nacional, una figura que en garanteix la "protecció".

Així, ha assegurat que hi ha obres anteriors a aquesta data que estan a Catalunya i que no s´han reclamat, com el Retaule de Nostra Senyora dels Àngels, ubicat al MNAC i comprat per la Junta de Museus als anys 20.

En aquest sentit, l´alcalde aragonès ha lamentat que el MNAC no els permeti accedir als seus arxius per comprovar la data d´entrada de diverses obres d´art.