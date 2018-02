Levy critica Anna Gabriel: 'Són molt valents per declarar coses il·legals al Parlament, però quan poden s'escapen'

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha criticat aquest diumenge l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel pel seu viatge a Suïssa per suposadament preparar la seva estratègia de defensa davant el Suprem.

"Són molt valents per declarar coses il·legals al Parlament, però quan poden se'n van i s'escapen", ha comentat en declaracions als mitjans Levy, que considera que el 'modus operandi' de Puigdemont "s'expandeix". "Puigdemont es va escapar a Brussel·les i ara ens ha sorprès que Anna Gabriel hagi triat Suïssa, la fèiem més a Cuba", ha ironitzat la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, que ha volgut llençar un advertiment a l'exdiputada cupaire. "Vull dir-li que de la justícia ningú s'escapa i per molt que intenti fugir o escapar-se haurà de retre comptes davant els tribunals de justícia espanyols per les greus irresponsabilitats que va cometre", ha comentat Levy.

La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP ha acusat els dirigents polítics independentistes de "traspassar la llei, trencar la democràcia i portar tots els catalans a una situació que només ha generat caos, problemes econòmics, tensió social i un gran desprestigi institucional". "No podem seguir més en aquesta situació, no podem tenir Catalunya pendent d'una persona que està fugida i que ha llogat una casa fora de Catalunya", ha insistit Levy, que afirma que "el candidat Puigdemont ja no existeix".

"I si els demés volen seguir el seu modus operandi d'anar a altres països per eludir responsabilitats, han de tenir molt clar que davant la justícia espanyola abans o després hauran de respondre", ha sentenciat la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP."Necessitem un Govern de la Generalitat que no jugui a l'escapisme de la realitat i la legalitat. I un president que estigui a Catalunya i no donant voltes pel món", ha reflexionat en veu alta Levy, que ha fet una darrera crida al president del Parlament, Roger Torrent, perquè convoqui una nova ronda de contactes amb els partits polítics per trobar un candidat alternatiu al líder de la llista de JxCat. "Cal trobar d'una vegada aquest candidat possible, real i amb ganes de liderar una nova etapa de tranquil·litat a Catalunya", ha conclòs la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP.