Miquel Iceta: «Mai permetrem que els nens siguin dividits per raó de llengua»

El líder del PSC, Miquel Iceta, va defensar el model d'immersió lingüística en l'educació pública catalana i va assegurar que no permetran «mai» que la llengua suposi un motiu de divisió entre els nens. «No permetrem que els nens i nenes siguin dividits per raó de llengua. Mai!», va reivindicar en la seva intervenció durant l'acte d'inauguració de la nova seu del PSC al barri del Poblenou de Barcelona. Iceta va destacar que el PSC defensarà sempre una escola catalana en la qual el català sigui el centre de gravetat, però amb l'objectiu que en acabar l'ensenyament obligatori els alumnes dominin tant el català com el castellà. En aquest context, Iceta va fer una crida a «refermar els compromisos per la unitat civil» del PSC i va apel·lar al llegat d'històrics com Joan Reventós i Marta Mata.

Paral·lelament, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, considera que l'opinió del líder del PSOE-Aragó, Javier Lambán, sobre el model d'immersió lingüística a Catalunya no representa la posició del PSOE, i que «el que importa» són les paraules de Pedro Sánchez i Miquel Iceta. «El que pugui dir Lambán, o altres companys del PSOE, amb tot l'afecte i respecte, a mi no em serveix», va comentar.

El polític aragonès va afirmar dissabte que el castellà està «injustament i il·legalment maltractat i postergat» a Catalunya. Marín també va assegurar que Pedro Sánchez «està a favor de la immersió lingüística», i que no hi ha cap discrepància entre la posició del PSOE i la del PSC.

Per part seva, la diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán va celebrar que el Govern vulgui incloure el castellà com a llengua vehicular a l'educació pública catalana, ja que considera que és una qüestió de «sentit comú».