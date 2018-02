La Policia implica per primer cop Artur Mas en el finançament il·legal de CDC

La Policia Judicial ha implicat per primer cop l'expresident Artur Mas en el finançament irregular de les campanyes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Segons El Mundo, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) ha presentat un nou informe davant l'Audiència Nacional en el qual sosté que «s'han d'atribuir noves responsabilitats» a l'expresident català per mantenir el sistema instaurat per Jordi Pujol per finançar els proveïdors de les campanyes electorals de la formació nacionalista. També considera responsable d'aquesta operativa l'extresorer Daniel Osácar.

El jutge José de la Mata considera ja acreditat que Jordi Pujol Ferrusola va intervenir per avalar diverses de les empreses que duien a terme actes electorals de CDC durant la campanya electoral per als comicis generals de l'any 2000. El primogènit del clan català va utilitzar per a això la fortuna familiar oculta a Andorra i va aconseguir que s'atorgués una línia de crèdit de 336 milions de pessetes a través d'entitats financeres del Principat.

La Policia Judicial ha descobert ara l'existència d'un nou aval bancari posterior, aquest cop conferit pel Banc Sabadell d'Andorra a les mateixes empreses proveïdores, ja en època de Mas com a president. La Policia apunta que els avaladors tornen a enclavar-se a l'entorn dels Pujol i entre ells hi ha l'empresari Francesc Robert, exsoci de Pujol Jr i exdirector de la televisió andorrana. En aquest sentit, la Udef considera que aquesta pràctica consistent a avalar els proveïdors de CDC des d'Andorra amb fons situats sota el control dels Pujol i el seu entorn més proper es va mantenir en el temps almenys «fins el febrer de 2006». Així, a més d'ampliar la responsabilitat d'aquests fets a Mas, la Udef argüeix que ha d'afectar també l'extresorer Daniel Osàcar, que va controlar les finances del partit «des de març de 2005», substituint Carles Torrent, que es va encarregar personalment d'instrumentar el finançament dels esmentats comicis de l'any 2000.

Expliquen els investigadors al jutge De la Mata que «gràcies a l'emplenament del requeriment judicial» s'ha pogut conèixer ara que una de les empreses de publicitat que van treballar per a CDC, Altraforma, es va beneficiar d'«una pòlissa de préstec» subscrita davant notari el 19 de març de 2004 per import de 400.000 euros. «La posició financera» anterior, que havia permès finançament per cobrar els treballs de les eleccions de 2000, «havia romàs en estat dorment des de juny de 2003 fins que es registra l'abonament de la nova liquiditat».

Segons el parer de la Udef, el compte mitjançant el qual s'articula aquesta operació «es descapitalitza immediatament després del flux d'entrada dels 400.000 euros, reflectint càrrecs que agrupats arriben a 393.263,29 euros». «Insistint», afegeix la policia, en «què l'operativa se'ns presenta com a molt sospitosa, aliena a la pràctica econòmica normal i molt similar a la que es va observar durant la investigació del cas Palau». En aquest últim procés judicial «es va acreditar el lliurament massiu d'instruments formals de pagament com xecs, amb l'únic objecte de presentar-los a cobrament en finestreta i subsegüentment disposar dels reintegraments en efectiu, de manera que es va fer impossible seguir el rastre dels diners».

El jutge connecta a més el pagament d'una comissió del 5% a Jordi Pujol Jr. amb dos contractes adjudicats per la Generalitat sent Mas president En aquest sentit, la Udef destaca que «la sentència judicial reconeix l'esquema operatiu a l'hora de dissimular la transferència de fons».