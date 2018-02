El PP intensifica l'atac a la immersió lingüística

El PP prendrà una iniciativa al Parlament català per "garantir" que els pares puguin triar a Catalunya l'educació dels seus fills en castellà, amb un 25 per cent d'assignatures, tal com ha establert el Tribunal Suprem. A més, ha instat els partits de l'oposició a impulsar l'aplicació plena de la LOMCE, que segons ha dit està en "part bloquejada" arran un pacte educatiu que no arriba. La norma estableix el castellà com a llengua vehicular a l'educació en tot el país.

Pablo Casado, portaveu del PP, ha explicat aquestes iniciatives després del Comitè de direcció d'aquest partit en el qual s'ha decidit mantenir el pols en aquest assumpte per aconseguir que els pares puguin triar l'educació en castellà també a Catalunya.

L'estratègia dels 'populars' segueix diversos camins. El del Parlament, a través d'una iniciativa que el PP ha de concretar per garantir que es pugui estudiar en castellà i a la qual espera que se sumin altres partits que aposten pel mateix, en clara referència a Ciudadanos. La proposta es presentarà, ha dit, quan es desbloquegi la legislatura, paralitzada per l'absència de govern autonòmic.

D'altra banda, el PP exigeix l'aplicació completa de la LOMCE que, segons Casado, l'oposició manté bloquejada, ja que garanteix aquesta mateixa possibilitat d'estudiar almenys una part en castellà en totes les comunitats autònomes, inclosa la catalana; a més, els 'populars' exigeixen que les sentències es compleixin també quan, com la del Suprem, estableixen un 25 per cent d'assignatures troncals en castellà.

Casado ha reclamat especialment a Ciudadanos i al PSOE que expliquin per què prefereixen tenir "paralitzada" l'aplicació d'una part de la LOMCE si aquesta llei té instruments que poden ser útils en aquesta qüestió.

"En un país normal el normal és que en una comunitat es pugui ensenyar un 25 per cent de les troncals en l'idioma comú de tot els espanyols. Produeix enrogiment que sigui notícia, o que es vegi com una agressió, que no puguem parlar del tema", ha dit Casado en roda de premsa, en la qual ha considerat una riquesa per a tots els estudiants de Catalunya poder tenir aquestes assignatures en castellà.

Casado també ha explicat que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reiterat en el Comitè de direcció d'aquest dilluns la pretensió de l'Executiu d'aconseguir que els pares puguin triar el castellà en el proper procés d'inscripció a les escoles. De moment segueixen sense saber com, però el portaveu del PP ha reiterat que es farà.

Més enllà de Catalunya

A propòsit de la LOMCE, el portaveu del PP ha assenyalat que la seva aplicació aconsegueix a totes les comunitats i ha aprofitat per criticar la situació del castellà també a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears, en les quals segons el parer dels 'populars' s'està produint un ús de la llengua cooficial per dividir.

Pel que fa a aquesta última comunitat, ha censurat especialment la pretensió de l'Executiu autonòmic d'exigir com a requisit el català en les oposicions d'ocupació pública, la qual cosa segons el parer del PP és contrari a la igualtat dels espanyols en l'accés a aquestes places. Per a Casado, a més, és "difícilment explicable" que en sectors com el sanitari "pesi més" aquesta llengua que altres capacitacions.

"La millor vacuna per a això és la llibertat, oposicions amb llibertat d'accés en tota Espanya i que no es divideixi als espanyols per la llengua en què parlen o volen treballar", ha agregat.