Suïssa, nou focus de tensió del «procés»

Per si la presència de Bèlgica a l'equació del procés no suposava prou embolic, el trasllat de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel a Suïssa per preparar la seva defensa sense aclarir si anirà a declarar davant el Tribunal Suprem ve a complicar una situació política ja prou tensionada. Així, Gabriel va alertar que «la persecució política a l'independentisme pren noves formes i assoleix nous espais». Ho va dir a través d'un àudio que es va emetre durant la IX Assemblea d'Endavant, un dels corrents de la CUP i organització en la qual milita Gabriel, a Reus, després de conèixer-se que es troba a Ginebra en un viatge organitzat com a «estratègia de defensa» davant la citació que té per anar a declarar davant del Tribunal Suprem (TS) dimecres.

L'exdiputada de la CUP va animar els militants d'Endavant i es va excusar per no poder assistir a l'acte, tot i que no va revelar si anirà a declarar: «Sou gent determinada, convençuda, incorruptible i generosa. Per això és un orgull militar a Endavant. I per això he volgut fer-me un espai en una assemblea a la qual no puc assistir». També va assegurar que «corren temps estranys», però va destacar que també poden ser temps de canvis que facin possibles transformacions a la societat.

Així mateix, en una publicació al seu compte de Twitter, va compartir el cartell d'un acte en el seu suport que tindrà lloc el dissabte 24 a Sallent i va llançar un missatge: «Ens veiem dissabte, contra la persecució política».

Per part seva, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, va criticar Gabriel assegurant que «són molt valents per declarar coses il·legals al Parlament, però quan poden se'n van i s'escapen». Levy va considerar que el modus operandi de Puigdemont «s'expandeix». «Puigdemont es va escapar a Brussel·les i ara ens ha sorprès que Anna Gabriel hagi triat Suïssa, la fèiem més a Cuba», va ironitzar la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, que va voler llançar un advertiment a l'exdiputada cupaire. «Vull dir-li que de la justícia ningú s'escapa i per molt que intenti fugir o escapar-se haurà de retre comptes davant els tribunals de justícia espanyols per les greus irresponsabilitats que va cometre», va comentar.

Levy va acusar els dirigents polítics independentistes de «traspassar la llei, trencar la democràcia i portar tots els catalans a una situació que només ha generat caos, problemes econòmics, tensió social i un gran desprestigi institucional». «No podem seguir més en aquesta situació, no podem tenir Catalunya pendent d'una persona que està fugida i que ha llogat una casa fora de Catalunya», va insistir Levy, que va afirmar que «el candidat Puigdemont ja no existeix».

«I si els altres volen seguir el seu modus operandi d'anar a altres països per eludir responsabilitats, han de tenir molt clar que davant la justícia espanyola abans o després hauran de respondre», va sentenciar la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP. «Cal trobar d'una vegada aquest candidat possible, real i amb ganes de liderar una nova etapa de tranquil·litat a Catalunya», va concloure Levy.

Per part seva, la diputada de Cs Lorena Roldán va valorar el desplaçament de l'exdiputada cupaire a Suïssa per preparar l'estratègia de defensa davant el Suprem assegurant que «en això no tenim res a dir, qualsevol pot preparar la seva defensa com cregui convenient». «Ara, esperem que reti comptes davant la justícia com fa qualsevol altre ciutadà i no es converteixi en un altre pròfug del procés», va continuar la diputada de Cs. «Esperem que això no passi, prefereixi no amagar-se i doni la cara», va puntualitzar Roldán.