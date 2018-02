Torrent avisa Millo que no el rebrà fins que Rajoy no accepti reunir-se amb ell

El president del Parlament, Roger Torrent, ha enviar una carta al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, responent a la petició que va fer-li arribar per reunir-se. Torrent ha avisat Millo que no es veurà amb ell ni despatxarà cap assumpte fins que, al menys, el president espanyol, Mariano Rajoy, respongui la seva oferta de reunió i es puguin veure tots dos. El president ha volgut apel·lar a la "lleialtat institucional" i advertit que "abans de resoldre qualsevol qüestió" amb el delegat de l´Estat, demana que "es reverteixi l'actuació del govern espanyol" a Catalunya.

Torrent ha enviat aquesta carta en resposta a la que Millo li va fer arribar comunicant-li la seva voluntat de mantenir una trobada per tal "d'abordar totes aquelles qüestions que són d'interès per a ambdues institucions". El president del Parlament, a la missiva, recorda al delegat que el 22 de gener, en haver pres possessió del càrrec, ell va fer arribar a Rajoy una petició de reunió que la Moncloa ni tan sols ha respost, negant així una trobada entre Torrent i el president espanyol. "És per això que, atenent a la mateixa lleialtat institucional a la qual vostè apel·la en la seva carta, li faig saber la meva sorpresa pel fet de no haver rebut cap resposta a la meva proposta", explica Torrent a Millo.

En aquest sentit, el president afegeix que des del seu oferiment de reunió a la Moncloa, "tots els passos que ha dut a terme el govern espanyol han anat en la direcció contrària al diàleg i al respecte a la lleialtat institucional". "Han prosseguit la judicialització d'actuacions polítiques legítimes i les amenaces, continua havent-hi presos polítics empresonats preventivament de manera injusta, i membres del Govern a l'exili que poden moure's arreu del món però no poden tornar al seu país. Més encara, emparats en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, que està afectant greument el dia a dia de l'administració catalana i posa en risc l'eficàcia dels serveis públics a mitjà termini, el Govern espanyol ha expressat la seva voluntat de trencar el model d'èxit de l'escola catalana, fet que ataca directament la convivència i la cohesió de la societat catalana", sentencia Torrent a la carta.

És per això que el president diu a Millo que espera que "entengui" que "abans de resoldre qualsevol altra qüestió" amb ell com a delegat, i atenent "la dignitat Institucional del càrrec de president del Parlament", hagi considerat necessari "que es doni resposta a la carta a Rajoy, i que es reverteixi l'actuació del govern espanyol de manera que es pugui fer efectiva la formació del Govern de la Generalitat amb respecte a la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes". "De fet, com que vostè apel·la també al marc de diàleg, estic convençut que farà tot el possible per a facilitar que es pugui produir

aquesta trobada amb Rajoy", afegeix per reclamar la reunió amb el president espanyol.

Plantada a la Policia espanyola

Torrent ha aprofitat la carta que ha enviat a Millo per avançar-li que no pensa assistir a l'acte de celebració del 194è aniversari de la creació de la Policia espanyola. El president del Parlament justifica la seva absència assegurant que ho fa perquè "condemna fermament l'actuació del cos el proppassat 1 d'octubre de 2017, que va causar gran dolor a la ciutadania del país".