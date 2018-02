Anna Gabriel es quedarà a Suïssa i no compareixerà aquest dimecres davant el Suprem

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha anunciat que no acudirà a declarar davant del Tribunal Suprem, on està citada aquest dimecres com a investigada en la causa que instrueix el magistrat Pablo Llarena pel procés independentista: "No aniré a Madrid".

"Com que no tindré un judici just al meu país, he buscat un país que pugui protegir els meus drets", ha relatat en una entrevista publicada aquest dimarts en el diari suís 'Le Temps'.



Entrevista a un diari helvètic

El diari suís explica que Gabriel va ser membre del Parlament fins el passat mes d'octubre i que la Guàrdia Civil la descriu com una "activista ferotge" i l'acusa de pertànyer a un "consell directiu de la rebel·lió independentista", a més "d'encoratjar" la població a la "desobediència". L'exdiputada de la CUP es defensa en declaracions al diari helvètic afirmant que "sempre" va fer campanya pel referèndum "però pacíficament" i critica que es vulgui "silenciar l'independentisme amb repressió".

En un altre moment de l'entrevista, l'exdiputada de la CUP considera que serà "més útil" en llibertat que a la presó i que va comprendre que havia de refugiar-se en un altre país en veure que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart encara són a la presó i com la resta del Govern destituït continua sota amenaça.

D'altra banda, Gabriel considera que la situació política a l'Estat és "comparable a Turquia" i que l'Estat "no fa res per assegurar la nostra seguretat davant la violència dels feixistes".

'Le Temps" també recull les declaracions de l'advocat de Gabriel, Olivier Peter, assegurant que és poc probable que s'emeti una euroordre de detenció després que el jutge Llarena la retirés contra Carles Puigdemont, que es troba a Bèlgica, i ratifica que la situació política a l'Estat "no permet la celebració d'un judici just". En aquest sentit, Peter recorda que la causa es va traslladar al Tribunal Suprem, amb seu a Madrid, i que els seus jutges "no ofereixen cap garantia d'independència i imparcialitat".

Anna Gabriel estava citada per a aquest dimecres al Tribunal Suprem, després que aquest dilluns ho fessin la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i avui ho facin l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'expresidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras.