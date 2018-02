Anna Gabriel es quedarà a Suïssa i no compareixerà aquest dimecres davant el Suprem

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha anunciat que no acudirà a declarar davant del Tribunal Suprem, on està citada aquest dimecres com a investigada en la causa que instrueix el magistrat Pablo Llarena pel procés independentista: "No aniré a Madrid".

"Com que no tindré un judici just al meu país, he buscat un país que pugui protegir els meus drets", ha relatat en una entrevista publicada aquest dimarts en el diari suís 'Le Temps'.

Gabriel es va desplaçar el cap de setmana a Ginebra i aquest mateix dimarts hi ha prevista una roda de premsa de la CUP a Barcelona per explicar l'estratègia de defensa de l'exportaveu 'cupaire' al Parlament.