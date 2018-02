Detingut un treballador de la biblioteca d'un institut per enviar fotos eròtiques a alumnes

Els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció d'un treballador de la biblioteca de l'IES Gili i Gaya de Lleida que suposadament hauria enviat fotos on se'l podia veure a ell amb una actitud eròtica a diverses alumnes de Batxillerat. Segons ha avançat aquest dimarts el diari Segre, van ser les mateixes alumnes les qui van alertar a la direcció del centre que al seu torn va presentar la denuncia. La detenció d'aquest treballador, que està contractat en caràcter de monitor per l'associació de pares i mares del centre va tenir lloc diumenge passat. Es tracta d'un home d'entre 30 i 40 anys i resideix a la ciutat de Lleida. L'intercanvi de fotografies es va fer a través de l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp i la investigació oberta per la policia ha de determinar quantes estudiants van rebre les imatges i quin tipus de fotografies es tracta. Està previst que el detingut passi aquest dimarts a disposició judicial.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el material intervingut al detingut així com les fotografies facilitades per les alumnes que han alertat del cas. En aquest sentit, la policia vol determinar quan es va fer l'intercanvi de les imatges amb les menors i si hi ha hagut algun contacte físic tot i que sembla ser que aquesta possibilitat estaria descartada ja que a la denuncia feta només s'informa de la tramesa de ''fotografies inadequades entre un adult i menors''.