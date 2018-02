Un guàrdia civil reconeix l'absència de violència per part dels votants l'1-O Arxiu particular.

Un dels dos guàrdies civils que va declarar aquest dilluns com a testimoni als jutjats de Manresa per la seva participació a la intervenció policial de l'1-O a Castellgalí (Bages), va reconèixer davant del jutge que els veïns no van fer servir la violència davant del dispositiu policial. Segons avança el Regió7 i ha pogut confirmar l'ACN de fonts jurídiques, el policia va declarar que la gent que hi havia concentrada davant del col·legi electoral va resistir pacíficament malgrat que l'atestat que va fer la Guàrdia Civil assegurava que els concentrats van reaccionar amb violència, insults, puntades de peu contra els agents i escopinades. Els dos agents van identificar el tinent que liderava el dispositiu, que també ha estat citat a declarar com a testimoni el proper mes de març.

Els dos agents que van declarar aquest dilluns formaven part de la unitat de Recollida de Material del dispositiu –tenien la missió d'endur-se les urnes i paperetes- i, per tant, no van poder donar explicacions sobre les càrregues policials que hi va haver a Castellgalí, segons fonts jurídiques. En total a Castellgalí va haver-hi 19 ferits el passat 1-O que s'han adherit a la denúncia col·lectiva que ha liderat el Col·legi d'Advocats de Manresa.Durant la seva declaració, els dos guàrdies civils també van assenyalar qui era el tinent que liderava el dispositiu i, per tant, el responsable de les càrregues.

És el mateix tinent que hores després va liderar el dispositiu al municipi veí de Fonollosa on també van haver-hi càrregues. Precisament aquest tinent està declarar com a testimonis el proper mes de març dins de la mateixa causa.La citació dels dos guàrdies civils s'emmarca en les denúncies que van presentar, a finals del mes d'octubre, una seixantena d'advocats voluntaris del Col·legi d'Advocats de Manresa per la cinquantena de ferits que hi va haver en cinc punts de votació de la comarca; Fonollosa, Castellgalí, Callús, l'Institut Quercus i l'Institut Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada.

En aquestes denúncies presentades, el Col·legi d'Advocats de Manresa instava a la magistrada que demanés a la delegació del govern espanyol que identifiqués els guàrdies civils que havien participat en aquests fets. En total està previst que declarin més d'una desena d'agents.

