Investiguen Pujol «júnior» per blanquejar diners amb dècims de loteria

Una nova investigació de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional apunta que Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, presumptament haurien blanquejat diners a través de dècims de loteria.

El cos policial ha transmès la informació a l'Audiència Nacional, i indica que l'any 2004, Mercè Gironès hauria cobrat tres dècims de loteria premiats amb 180.000 euros i els va ingressar en una entitat bancària de Barcelona, segons va informar el diari El Mundo. Dies després, Pujol Ferrusola va treure 200.000 euros en efectiu d'un banc d'Andorra. La Policia Nacional va transmetre la informació al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, assegurant que els dècims es van cobrar uns 24 dies després d'haver estat premiats, un fet que assenyalen com a poc habitual. En aquesta línia, el magistrat sospita que els 200.000 euros van poder usar-se per comprar els bitllets i pagar la comissió del rentat de diners.



«Tipologia de blanqueig»

«D'acord amb la tipologia de blanqueig de capitals» amb dècims de loteria, «qui adquireix l'efecte premiat per blanquejar el seu diner negre ha de pagar al tenidor original l'import nominal més els costos inherents a l'operació, que vindrien a oscil·lar normalment en un ventall entre el 5 i el 15%».

En aquesta línia, la Policia considera rellevant per enclavar aquesta operació en un possible rentat de fons d'origen il·lícit el fet que el 20 de juliol de 2004 Jordi Pujol Ferrusola va treure d'un dels seus comptes a Andorra, la numerada com AN 84800 a la banca Reig, 200.000 euros en efectiu. «Una simple operació aritmètica ens habilita per determinar que la diferència entre aquesta quantitat retirada a Andorra, 200.000 euros, amb l'import del premi abonat, 180.000 euros, es xifra per tant en 20.000 euros». «I suposaria, considerant que l'íntegre és el guarisme extret, un increment percentual del 10% que s'ajustaria perfectament a l'establert com a propi per rescabalar qui en el seu cas hagués posseït els dècims premiats en origen».

La Udef també va detectar aquests moviments en la seva investigació del finançament de les campanyes electorals de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que van ser avalades pel clan Pujol a través de la seva fortuna oculta a Andorra.

El Mundo també publica avui que la policia judicial implica l'expresident de la Generalitat Artur Mas en el finançament irregular de CDC, i advoca per atribuir noves responsabilitats al polític català.