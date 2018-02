JxCAT diu que l'estada de Gabriel a Suïssa enfortirà la internacionalització del procés

El portaveu de JxCAT, Eduard Pujol, ha assegurat aquest dimarts a la tarda que s'ha de respectar l'estratègia de defensa i la decisió de la cupaire Anna Gabriel de quedar-se a Ginebra i no acudir al Suprem a declarar. De fet, Pujol creu que la decisió permetrà mantenir un altre focus internacional sobre el procés sobiranista i enfortirà la seva internacionalització, en paral·lel al paper que fa Carles Puigdemont a Brussel·les. "Serà un altre altaveu internacional, molt potent, i servirà a la causa catalana per explicar al món els episodis de repressió que no descansen".

En declaracions a les portes del Suprem, Pujol ha dit que espera que Mas i Lloveras surtin en llibertat, però ha lamentat que es faci declarar al tribunal "la força dels alcaldes", en referència a Lloveras, i també a Mas, "el president del 9-N, que van dir que no existia, com l'1-O, on sí que va existir un bany de repressió i barbàrie de les forces de seguretat". "El procés ens permet posar l'estat davant d'un mirall, no ens agrada, ens vol fer por, però la por és com la boira, després es veu el cel blau", ha conclòs.

Pujol també ha dit que tot i que l'Audiència Nacional espanyola hagi tornat a citar a declarar com a investigat el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, bona part dels catalans li mantenen "el respecte i l'admiració" per la gestió posterior als atemptats terroristes del 17 d'agost, per la seva "eficàcia, tossuderia i valentia", per "resoldre ràpid coses que no es podien eternitzar". "Ara també és un referent de repressió", ha dit.