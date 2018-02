El PP portarà al Parlament la reforma per modificar l'ús del català a l'escola

El PP engegarà una iniciativa al Parlament català per «garantir» que els pares poden triar a Catalunya l'educació dels seus fills en castellà, amb un 25 per cent d'assignatures, tal com ha establert el Tribunal Suprem. A més, va instar els partits de l'oposició a impulsar l'aplicació plena de la LOMCE, que segons ha dit està en «part bloquejada» a fi a un pacte educatiu que no arriba. La norma estableix el castellà com a llengua vehicular en l'educació en tot el país.

Pablo Casado, portaveu del PP, va explicar aquestes iniciatives després del Comitè de Direcció d'aquest partit en el qual s'ha decidit mantenir el pols en aquest assumpte per aconseguir que els pares puguin triar l'educació en castellà també a Catalunya.

L'estratègia dels populars segueix diversos camins. El del Parlament, a través d'una iniciativa que el PP ha de concretar per garantir que es pugui estudiar en castellà i a la qual espera que se sumin altres partits que aposten pel mateix, en clara referència a Ciutadans.

La proposta es presentarà, va dir, quan es desbloquegi la legislatura, paralitzada per l'absència de govern autonòmic. D'altra banda, el PP exigeix l'aplicació completa de la LOMCE que, segons Casado, l'oposició manté bloquejada, ja que garanteix aquesta mateixa possibilitat d'estudiar almenys una part en castellà en totes les comunitats autònomes, inclosa la catalana. La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Estudis Sufragats amb Fons Públics (Fapaes) va lamentar ahir «l'ús totalment partidista i pervers» que el Govern central vol fer de l'educació a Catalunya.



Defensar la immersió

La portaveu de CatComú, Elisenda Alamany, va anunciar que aquest dimarts demanaran als altres grups en la Junta de Portaveus del Parlament que defensin la seva proposta d'un ple que insti les majories a formar un Govern «efectiu» i que defensi la immersió lingüística.