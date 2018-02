Rovira diu que va voler aturar l'1-0 pels incidents però Puigdemont s'hi va negar

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, van admetre ahir davant del magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena que la declaració d'independència del 27 d'octubre va ser una declaració «política», però sense efectes jurídics. D'aquesta manera, van voler treure valor pràctic a la DUI aprovada pel Parlament. A més, també van reconèixer que el referèndum independentista de l'1-O no tenia base en la legalitat espanyola.

Rovira va defensar davant Llarena «el dret dels ciutadans de Catalunya a votar» i «la democràcia» i, segons fonts d'ERC, ha recordat que el Parlament de Catalunya ja va aprovar una declaració d'autodeterminació el desembre del 1989 i que, aleshores, com que no hi havia majoria independentista, no se li va donar importància. Segons fonts jurídiques ha apuntat també que la declaració d'independència del 27-O va ser una manifestació de «voluntat política» amb caràcter simbòlic, perquè tothom sabia que no tenia cap efecte i quedaria suspesa. També va explicar que el matí de l'1-O va plantejar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, suspendre les votacions després de les càrregues policials, però es va quedar «sola» defensant aquesta tesi i no va ser atesa. Segons va apuntar, Puigdemont va tancar aquesta porta adduint que hi havia molta gent que esperava votar i que suspendre seria pitjor. Tot i que Vox va demanar la presó provisional sense fiança per a Rovira, la fiscalia i l'advocacia de l'Estat van demanar la llibertat amb fiança, sense demanar una quantitat concreta. El magistrat va acordar una fiança de 60.000 euros. Els fons sortiran molt probablement de la caixa de solidaritat oberta per l'ANC i Òmnium Cultural. Després de conèixer la decisió judicial, Rovira va dirigir-se a Estremera per visitar Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Des d'allà el líder d'ERC i Rovira, van enviar ahir una carta a la militància en què defensen la vigència del projecte polític republicà del partit i avisen: «Estem amb vosaltres i mai renunciarem a les nostres conviccions, mai, tot el contrari». Admeten que treballaven amb la possibilitat que el jutge hagués decretat presó incondicional per a Rovira: «Era una circumstància probable», com ja en el seu moment es va decretar per Junqueras, a la presó d'Estremera des del 2 de novembre de 2017.

Junqueras i Rovira demanen als militants que segueixin defensant el projecte independentista des de vies pacífiques com fins ara. Per la seva banda, Pascal va declarar durant menys d'una hora i va respondre a les preguntes de totes les parts, tot i que Llarena no n'hi va fer cap. Segons fonts jurídiques, durant la seva declaració, Pascal va insistir que la declaració d'independència del 27-O tenia caràcter «polític» però no jurídic, i va recordar que en les reunions que va mantenir amb el president destituït de la Generalitat, Carles Puigdemont, li va transmetre que era convenient formar govern al més aviat possible. Pascal no va coincidir amb alguna de les parts que apuntaven que els fets del 20 i 21 de setembre van tenir caràcter violent, i va afegir que a ella la violència li genera «disgust».



Dues vies: Constitució i Estatut

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va afirmar ahir que la solució a la situació política a Catalunya «passa per una via de dos rails, la Constitució i l'Estatut», i es va mostrar «optimista» en considerar que «estem millor que fa uns mesos».