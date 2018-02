Salellas (CUP): "Gabriel no ha fugit, ha buscat refugi per una persecució política"

Salellas (CUP): "Gabriel no ha fugit, ha buscat refugi per una persecució política"

La CUP tanca files amb la seva exdiputada Anna Gabriel. "L'Anna no ha fugit, ha buscat refugi com tantes altres persones fan per una persecució política". Així ho ha afirmat el seu company de files al Parlament en l'anterior legislatura i que és també el seu advocat, Benet Salellas, en una roda de premsa a la casa Golferichs de Barcelona.

L'acte ha servir per explicitar de nou el seu suport a l'exdiputada investigada, que s'ha traslladat a Suïssa i que no compareixerà aquest dimecres davant del Tribunal Suprem perquè consideren que no té garantit un "judici just". Els cupaires han explicat que volen "dificultar" el procediment judicial i obrir un nou focus internacional a Ginebra, on Gabriel demanarà asil si hi ha petició d'extradició. Els cupaires han afirmat que les estratègies de defensa de Gabriel i Mireia Boya –l'aranesa sí que va comparèixer dimecres passat al Suprem- responen a un "marc comú" polític.