Tabàrnia ajorna el seu acte per evitar coincidir amb la visita del Rei

La plataforma Tabàrnia celebrarà finalment la manifestació «a favor de la llibertat del poble de Tabàrnia» el diumenge 4 de març a Barcelona, després d'ajornar la que inicialment havia convocat per a diumenge vinent.

En un comunicat, va detallar que la manifestació discorrerà entre el monument de Rafael Casanova, «patriota tabarnès», i la plaça de Sant Jaume. «La manifestació pretén convertir-se en un acte d'alliberament davant la intolerància processista, un cant a la llibertat i una crida a defensar una Tabàrnia catalana, espanyola i europea en la qual no hi hagi greuges ni discriminacions», va explicar.

L'acte previst inicialment coincideix amb la visita que el rei Felip VI farà el pròxim diumenge, 25 de febrer a Catalunya per primera vegada després de l'1-O.

El monarca va trepitjar per última vegada Catalunya el 26 d'agost en motiu de la manifestació a Barcelona en repulsa dels atemptats terroristes de la Rambla i Cambrils. Tornarà per assistir al sopar oficial d'inauguració del Mobile World Congress, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana, on l'any passat va coincidir amb el president Puigdemont i on va reivindicar la importància de la «col·laboració lleial i generosa» entre les adminnistracions. La visita del monarca serà, doncs, sis mesos després de l'última.



SCC fa el salt a Madrid

Paral·lelament, el president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, va anunciar ahir que l'organització es constituirà a Madrid amb un «gran acte» de presentació que se celebrarà a la plaça Colón i on es visualitzarà «la diversitat de Catalunya».

Així ho va indicar en declaracions als periodistes després de mantenir una trobada al Parlament andalús amb el president del PP-A, Juanma Moreno, a qui, segons va explicar, li va comentar el pla d'actuació de l'organització per «arribar a escenaris de reconciliació social» a Catalunya. En relació a la decisió del Govern central de garantir el castellà com vehicular a les escoles catalanes, va defensar, a preguntes dels periodistes, que la seva organització no dirà a Rajoy «el que ha de fer».