Mas, sobre la declaració d'independència: «De vegades un argument s'infla. Això és engany? Pot arribar a ser-ho»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha considerat aquest dimecres que la declaració d'independència del 27 d'octubre va ser purament simbòlica i no tenia un "recorregut real".

"Tots els actors que eren al Parlament el 27-O sabien que això no tenia recorregut real, una altra cosa és que li donessin importància com a simbolisme. Tan evident és que l'1-O va sere un referèndum, com que la declaració del 27-O va ser una declaració formal, parlamentària i simbòlica", ha recalcat en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press l'endemà de declarar davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

"Ho sap tothom", ha insistit Mas, que ha demanat no exagerar el 27-O, i ha recordat que, després de la declaració d'independència, el Govern no es va reunir en cap moment.