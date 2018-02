L'oposició amenaça amb un recurs d'empara si no es fixa una data d'investidura

La líder del grup de Cs, Inés Arrimadas, va criticar ahir que el president del Parlament, Roger Torrent, encara no hagi fixat data per al ple extraordinari que el seu partit va reclamar la setmana passada per intentar «desbloquejar» la investidura i la situació política a Catalunya. Tant molestos estan a Cs que Arrimadas ha amenaçat d'acudir al Tribunal Constitucional i presentar un recurs d'empara si Torrent no «rectifica» i posa ja data al ple. El mateix farà el PSC, que va anunciar la presentació un recurs d'empara al TC contra el bloqueig de la investidura d'un president de la Generalitat: «Volem que corrin els terminis», va anunciar el líder del partit, Miquel Iceta. El líder de CatECP al Parlament, Xavier Domènech, va urgir ahir el president de la Cambra, Roger Torrent, al fet que la propera Junta de Portaveu fixi un ple per defensar «l'autogovern intervingut» de Catalunya. En roda de premsa, va reaccionar així després que la Mesa no hagi tramitat aquest dimarts la reforma de la Llei de la Presidència. La decisió de la Mesa del Parlament de posposar aquest dimarts l'admissió a tràmit de la modificació de la llei de Presidència ha empès al subgrup del Partit Popular de Catalunya (PPC) a la Cambra catalana de demanar a les forces independentistes que «deixin de marejar la perdiu».