La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest any estarà dedicada al càncer

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest any estarà dedicada aquest any al càncer i destinarà la recaptació a l'esforç divulgatiu i impulsor de la recerca biomèdica a la malaltia, que representa la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones.

A més, la taxa d'incidència del càncer és molt alta entre la població, ja que es calcula que al llarg de la seva vida, afectarà un de cada dos homes i una de cada tres dones. Segons el Departament de Salut, els casos d'aquesta malaltia creixeran fins el 2025 per l'envelliment de la població, tot i que es preveuen que la incidència es redueixi posteriorment gràcies a les campanyes d'educació en salut, ja que segons els experts, el 40% dels casos es podrien prevenir amb uns hàbits de vida saludables, com fer exercici, seguir una dieta equilibrada, controlar el pes, limitar el consum d´alcohol i abstenir-se de fumar, entre d´altres.

Així mateix, també insisteixen en la importància de seguir els programes de detecció precoç dels tumors de mama, de coll d'úter i de còlon, així com dels plans de vacunació per prevenir els virus relacionats amb el desenvolupament del càncer, com el papil·loma humà.

La temàtica d´aquesta edició ha estat aprovada pel Patronat de la Fundació a proposta de la Comissió Assessora Científica a partir de les sol·licituds rebudes en l´última convocatòria de propostes de malalties, celebrada al 2017. De forma bianual, la Fundació fa una crida a les associacions mèdiques, de pacients i de familiars de pacients perquè proposin malalties per ser tractades en el programa.

Des de 1992, La Marató ha recaptat més de 170 milions d´euros i ha finançat 794 projectes de recerca que han implicat 7.300 investigadors, gràcies a la solidaritat de la societat, tot convertint-se en una de les principals fonts impulsores de la recerca biomèdica a Catalunya.