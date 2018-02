El Parlament aparca la reforma per investir Puigdemont a distància

La Mesa del Parlament va decidir ahir no tramitar la reforma de la Llei de la Presidència per investir a distància Carles Puigdemont (JxCat), i va demanar un informe als lletrats sobre això, segons van explicar a Europa Press fonts parlamentàries.

La decisió es va prendre després d'un acord previ d'ERC i JxCat (que tenen la majoria en la Mesa), i van aparcar així les seves diferències de la setmana passada sobre aquest tema.

La reforma, impulsada per JxCat, cerca investir Puigdemont president de la Generalitat sense que hagi de comparèixer davant el ple, la qual cosa xoca amb la interlocutòria del Tribunal Constitucional (TC) sobre la investidura. Les mateixes fonts detallen que, precisament, es pregunta als lletrats quina possible afectació tindria tramitar aquesta llei, davant la interlocutòria del TC; i també se'ls pregunta quines possibles conseqüències implicaria per als membres de la Mesa que avalessin la tramitació.

La interlocutòria del TC avalava la investidura de Puigdemont si complia amb dos supòsits: que el candidat de JxCat estigués en la Cambra, i que abans es presentés davant la justícia i obtingués el permís del jutge.

Puigdemont no contempla tornar ara com ara, i JxCat cerca modificar la normativa per investir el seu candidat tot i que és a Brussel·les: els lletrats hauran de «interpretar» si això és compatible amb el dictat pel TC.

A més, JxCat havia demanat que la modificació de la llei es tramités amb la màxima urgència i que s'aprovés en el ple per lectura única (dues vies diferents): ara la Mesa també pregunta als lletrats si és possible o si han de triar una de les dues vies.

Altres fonts parlamentàries consultades per Europa Press han explicat que els membres de Cs a la Mesa, José María Espejo-Saavedra i Joan García, s'han mostrat partidaris que directament es rebutgés l'admissió a tràmit, sense intervenir informe dels lletrats.

La decisió d'ajornar la tramitació s'ha pres després d'una reunió de la Mesa de dues hores --una més de l'habitual-- i després s'ha reunit la Junta de Portaveu, sobre altres temes.

Aquesta decisió es pren després d'un acord JxCat-ERC, després que fa just una setmana, el dimarts 13 de febrer, es van enfrontar públicament per la decisió del president del Parlament de no incloure la tramitació de la llei en l'ordre del dia de la Mesa d'aquest dimarts.



Llei en solitari

JxCat havia presentat la llei en solitari i urgint a tramitar-la, mentre que ERC recelaba de la reforma en considerar que obriria un nou contenciós amb el TC que afectaria els membres independentistes en la Mesa. En els set dies que han passat, han arribat a un acord que cerca sintetitzar les dues posicions: ERC accepta tramitar una llei que en principi no volia, i JxCat accepta que els lletrats exposin si aquesta tramitació suposaria un nou xoc amb el TC.

La portaveu del grup parlamentari de JxCat, Gemma Geis, va assegurar que el seu grup parlamentari no veu ni «dificultats formals ni legals»per haver de sol·licitar un informe els lletrats, com va acordar al matí a Mesa del Parlament, sobre la proposta de Junts per Catalunya de modificar la llei de la Presidència.

«Però no en farem conflicte», va afegir Geis en roda de premsa des del Parlament.

En aquest context va assegurar que «respecten» la decisió de la Mesa i entenen que la seva iniciativa parlamentària continua «vigent». «També tenim pressa per configurar govern i celebrar una sessió d'investidura», va afegir.