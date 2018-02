Vaga parcial a Renfe els dies 19, 21 i 28 de març

CCOO de Catalunya ha convocat una vaga parcial a Renfe per als dies 19, 21 i 28 de març per denunciar una manca de plantilla al sector del transport de viatgers de la companyia ferroviària. La vaga afectarà sobretot els maquinistes, interventors i personal de venda a les estacions i es durà a terme entre les 7:30 i les 9:30 i de les 17:30 a les 19:30, de manera que la circulació de combois es veurà afectada en aquestes franges horàries, segons han indicat fonts sindicals.

CCOO ha apuntat que les dues últimes ofertes d´ocupació de Renfe per a interventors i personal de venda a les estacions corresponents al 2016 i 2017 "han estat insuficients i centralitzades en la seva majoria" i assegura que en aquestes ofertes s´han perdut més de 40 places perquè no s'han substituït. El sindicat assenyala que a més s'hi afegeix la pèrdua de 30 places més per a personal de venda de terminals de viatgers i estacions de Rodalies en la convocatòria, que encara està oberta, per aquest 2018.

Així mateix, el sindicat també ha denunciat que la majoria de treballadors no poden fer la formació necessària per a interventor "per falta de relleus" i ha criticat la intenció de privatitzar el servei de Renfe Viajeros.

Per tot plegat, CCOO de Catalunya ha decidit convocar tots els treballadors de Renfe Viajeros a fer els tres dies de vaga parcial al març "per pressionar l'empresa" perquè ofereixi places per rellevar les baixes que s'han produït en els darrers anys.