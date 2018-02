Artur Mas insinua que la declaració d'independència va ser «un engany»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va defensar ahir, en una entrevista a Rac1, que la declaració d'independència que es va fer el 27 d'octubre va ser «purament simbòlica», i va assegurar que tots els dirigents i diputats independentistes que hi van participar eren conscients que no podria implementar-se. Mas, a més, va posat de manifest que, en aquest cas com en altres, «en el món de la política hi ha un component simbòlic i estètic, i moltes vegades un argument s'infla o s'exagera per quedar el millor possible».

«Això és un engany? Pot arribar a ser un engany. Ara, no jutgem col·lectivament a tothom. Destriem bé qui deia què, i veurem que alguns s'expressaven amb total sinceritat i eren assenyalats com a culpables de traïció», va afegir.

De la mateixa manera va afirmar que «tots els actors que van votar a favor sabien que no tenia recorregut real; una altra cosa és que li donessin importància al seu simbolisme». En aquest sentit, en escoltar la reflexió sobre que els polítics independentistes haurien «d'explicar què va passar i si es va enganyar a la gent», Mas va assegurar que està «totalment d'acord».

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va remarcar que la declaració d'independència de Catalunya realitzada pel Parlament va ser només «simbòlica», però va negar que pugui considerar-se un «engany», com va insinuar l'expresident de la Generalitat Artur Mas.



«Acte parlamentari»

Al seu parer, la declaració d'independència «va existir», però va ser «un acte parlamentari» i de caràcter «simbòlic» en la mesura que la República «no va ser implementada» i el Govern no va arribar a signar cap decret per aplicar-la. «Es va quedar en el marc de la declaració en seu parlamentària», va reconèixer.

Per al diputat independentista, «cadascun podria interpretar què s'entén per simbòlica», però en tot cas sosté que no va haver-hi engany ja que les persones que van votar «sabien perfectament» el que havia passat.

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, va assegurar que les declaracions de l'expresident de la Generalitat Artur Mas constaten un «campi qui pugui del procés». «Tothom està renegant del que han dit i fet, i no m'estranya perquè no va enlloc», va assegurar la líder de la formació taronja en resposta a les declaracions de Mas a «El món a RAC1». Arrimadas, que creu que Mas ha tornat a «la faceta autonomista», va demanar que l'independentisme «no faci perdre més temps, més oportunitats i més amics pel camí» i deixi de «mentir i il·lusionar» una part de la societat catalana. «Prou de vendre fum», va exigir Arrimadas en una atenció als mitjans després de reunir-se amb representants de la Pimec.



El PSC veu distanciament

La portaveu i diputada del PSC en el Parlament Alícia Romero va constatar un «distanciament» entre el PDeCAT i el candidat de JxCat a la investidura Carles Puigdemont, i ha urgit a passar pàgina i configurar un Govern efectiu, legal i per a tots els catalans.

Ho va declarar els mitjans ahir en preguntar-se-li per les declaracions de l'expresident Artur Mas (PDeCAT) assenyalant que la declaració d'independència va ser simbòlica i sense recorregut real.

No és la primera vegada que el PDeCAT es distancia del que fa Puigdemont. Ja ho va fer Marta Pascal, que també va dir que l'1-O va ser una votació simbòlica i, si va tenir transcendència, va ser pels problemes policials», va dir Romero.