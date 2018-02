La Fiscalia demana que imputi per sedició l'exdirector dels Mossos

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha sol·licitat a la magistrada Carmen Lamela que citi en qualitat d'investigat l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Pere Soler i a l'exsecretari general de la Conselleria d'Interior César Puig en la causa oberta contra l'excap d'aquest cos policial Josep Lluís Trapero pel delicte de sedició.

L'escrit, signat pel tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, justifica que l'actuació de tots dos va ser «decisiva» en els fets que s'investiguen, en referència els incidents ocorreguts durant el registre de la Conselleria d'Economia de Barcelona en el mes de setembre i la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.

La Fiscalia demana que s'ampliï la investigació perquè no consta que es dugués a terme actuació alguna per evitar el referèndum, sinó més aviat al contrari, es va tractar de «enganyar» a les autoritats fent veure que es complien amb les directrius acordades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

«Tant Pere Soler, com el seu major, Josep Lluís Trapero, es van veure en l'obligació de transmetre la sensació de que acatarien aquella ordre quan en realitat no tenien la més mínima intenció de fer-ho, per contra la seva col·laboració en la celebració del referèndum va ser més enllà de la inactivitat i es va convertir en acció a favor de la seva consumació», resa l'escrit.El Ministeri Públic denuncia que tot respon una actuació «coordinada i subjecta» a les instruccions dels caps dels Mossos, i per tant als responsables de la Conselleria d'Interior de la Generalitat a favor del desenvolupament efectiu de la consulta mitjançant una sèrie d'actuacions com l'obstrucció de l'actuació dels agents de la Policia Nacional o la connivència amb els responsables de les meses electorals.



«Pauta anunciada»

«D'aquesta manera, l'actuació o inacció dels Mossos d'Esquadra va seguir la pauta anunciada prèvia i públicament pels responsables polítics Joaquim Forn, Pere Soler i en la mesura corresponent Cessar Puig i és que no va existir per part de Policia Autonòmica un veritable dispositiu orientat a impedir la celebració del referèndum, obligant la intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat», afegeix el fiscal.

El fiscal demana a la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 una bateria de diligències com la incorporació d'atestats rebuts per la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o l'acte d'autorització d'entrada i registre al domicili de l'exsecretari de la vicepresidència de la Generalitat Josep María Jové Lladó, que obra en la causa que investiga el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.

Considera igualment que ha de fer-se una «anàlisi més detallada» de la documentació aportada a la causa pels investigadors sobre els incidents dels registres del 20 i 21 de setembre i la consulta de l'1-O i reclama que la documentació sobre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) es remeti a la Fiscalia del TSJC. A més se suma a les diligències ja acordades per la jutgessa dilluns passat entre les quals es troba tornar a prendre declaració demà divendres a Josep Lluís Trapero per un nou delicte de sedició en relació amb l'actuació del cos policial durant la consulta independentista.