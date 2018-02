Les negociacions entre JxCat i ERC s'encallen per les atribucions de la cúpula del Govern

Les negociacions estan encallades. Si més no, momentàniament. JxCat i ERC han decidit donar-se un temps aquest dijous a la tarda després de comprovar que no poden tancar un acord complet per la distribució de la cúpula del Govern que volen posar en marxa. I és que, tal i com confirmen fonts de la negociació, el paper que es pugui reservar per a Carles Puigdemont està condicionant la distribució de competències i atribucions a la cúpula de l´executiu. Així les coses, el pacte sembla que està gairebé enllestit, però aquest escull està provocant tensió entre els socis i que, de moment, les negociacions hagin entrat en un recés.

JxCat i ERC asseguren que hi haurà un acord, i que no trigarà. Però aquest dijous a mitja tarda alguna cosa no ha anat bé a les negociacions i la tensió ha arribat a tal punt que les converses s´han aixecat temporalment. Ambdues formacions coincideixen en atribuir l´escull a la composició que finalment podria tenir la cúpula del Govern, representada principalment pel president de la Generalitat, el vicepresident i el conseller de la Presidència, i la seva combinació amb el paper de Puigdemont.

Segons fonts de les negociacions, JxCat demana atorgar al president cessat un espai rellevant, amb poder de decisió i capacitat en polítiques executives. I a més, reclama que, tant si és escollit president al Parlament com si té un paper més simbòlic a Brussel·les i s´investeix una altra persona de JxCat, es reservin per a ell aquestes atribucions potents de les que ja disposava quan exercia des de la plaça Sant Jaume.

En funció, doncs, de si aquest paper de Puigdemont té més o menys pes al Govern i el seu marge de maniobra executiva, les atribucions de la Vicepresidència i la conselleria de la Presidència podrien canviar. Es dona quasi per fet que, si al Parlament no es pogués investir el president cessat, JxCat escolliria Jordi Sánchez, actualment a presó i per tant sense massa possibilitats d´exercir el càrrec. La Vicepresidència ningú discuteix que ha de ser d´ERC, amb Oriol Junqueras restituït o amb una altra persona que esculli el partit republicà. La conselleria de Presidència, per últim, hauria de ser també de JxCat i, a més, mantindria com en el Govern cessat, la funció de portaveu de l´executiu. Amb aquest esquema, depenent de les competències que puguin reservar-se a Puigdemont, la Vicepresidència i el departament de Presidència podrien guanyar o perdre pes i poder de decisió.

És aquesta distribució d´atribucions la que, ara per ara, sembla que representa el principal escull, junt a la insistència de JxCat en intentar a través de la llei de Presidència reformada una investidura de Carles Puigdemont. Amb aquesta situació sobre la taula, els independentistes haurien resolt la major part de l´acord global al que volien arribar, però han acabat encallant en el mateix escull que tenien inicialment: el paper de Carles Puigdemont. Malgrat això, tant JxCat com ERC es mostren segurs que l´acord final arribarà i atribueixen el recés en la negociació a les tensions pròpies dels darrers cerrells d´un pacte.