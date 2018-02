L'excompanya de cel·la de l'agent de la Urbana diu que la víctima va ser enverinada

L'excompanya de presó de l'agent Rosa Peral, principal acusada del crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, va ratificar davant la jutge que la sospitosa li va explicar que va enverinar la víctima, Pedro Rodríguez, que en aquell moment era parella sentimental seva.

Aquesta testimoni va ser citada al jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú després que mesos enrere expliqués al jutjat del Vendrell que Peral li havia revelat que va enverinar la víctima abans que el seu cos aparegués calcinat prop del pantà de Foix. Segons José Luis Bravo, advocat d'Alberto López –l'altre acusat del cas-, les declaracions d'aquesta reclusa van aportar nous elements «substanciosos i determinants» per esclarir l'autoria del crim.

Amb tot, no va detallar quins serien. D'altra banda, aquest dimarts també van declarat davant la jutge tres metges forenses que, segons el lletrat, no han aconseguit aportar llum sobre les causes de la mort.

La jutge de Vilanova que instrueix el cas del crim de Rodríguez va citar aquest dimecres diversos testimonis per tal d'avançar en les causes i l'autoria de la mort. Per altra banda, segons va informar La Vanguardia, la declaració d'una interna que compartia la cel·la amb l'acusada Rosa Peral ha permès concloure que van acabar amb la vida de Pedro Rodríguez perquè aquest va amenaçar de denunciar-los per matar el manter de Montjuïc.