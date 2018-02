Llarena limita a l'Estat l'ordre de detenció d'Anna Gabriel

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va ordenar la detenció i posada a disposició del Tribunal Suprem de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, davant la seva incompareixença aquest dimecres a l'interrogatori al qual havia estat citada sense al·legar causa legítima que li ho impedeixi.

Rebutja per tant activar l'ordre internacional que havia sol·licitat la Fiscalia i serà detinguda si torna a Espanya, i pot circular lliurement fora del país, han precisat fonts jurídiques.

La Fiscalia del Tribunal Suprem havia sol·licitat que es dictés ordre d'empresonament contra l'exdiputada i, una vegada acordada, es procedís a cursar l'ordre de crida i cerca internacional i la seva detenció preventiva, a l'efecte de cursar la posterior demanda d'extradició a Suïssa.

També havia demanat ordre de detenció l'acusació popular en la causa del procés sobiranista, exercida per Vox, després de constatar a primera hora del matí que Gabriel plantava el jutge i evitava ser interrogada per presumptes delictes de rebel·lió o sedició i malversació de fons públics relacionats amb el procés que va culminar amb la declaració unilateral d'independència de Catalunya.

En el seu acte, d'amb prou feines dues pàgines, Llarena explica la seva decisió en virtut de l'article 487 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que permet que aquest tipus d'incompareixençes sense causa poden convertir-se en ordre de detenció.



Cap recurs de forma

Contra l'acte cap recurs de reforma i apel·lació en el termini de tres dies. En l'escrit del Ministeri públic, signat pels fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena, es constata que l'exdiputada de la CUP no ha ofert una «causa justificada» per no acudir al Suprem, al mateix temps que recorda que «és la segona vegada» que no atén al requeriment judicial.

Feia al·lusió amb això al passat 12 de febrer, data per la qual Gabriel va ser citada inicialment si bé la compareixença es va ajornar a petició del seu advocat, per coincidir aquest dia amb un judici que havia estat assenyalat amb anterioritat.

Després de citar les informacions aparegudes en mitjans de comunicació sobre que Gabriel és a Ginebra, la Fiscalia destaca que ha «eludit l'acció de la justícia» i, per tant, sol·licita que «es procedeixi a la seva detenció per ser posada a disposició» de l'alt tribunal.

A fi d'«impedir que continuï en situació de fugida», sol·licitava que es decreti la mesura de presó provisional perquè després es pugui procedir a la seva reclamació davant les autoritats suïsses.

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel va assegurar ahir que, si Espanya demanés la seva extradició per comparèixer davant el Tribunal Suprem (TS), es posaria en evidència que a l'independentisme se'l «persegueix per una situació política».

Ho va dir en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, minuts després que el jutge del TS Pablo Llarena hagi ordenat detenir-la per la seva incompareixença aquest dimecres davant ell sense al·legar causa legítima que l'hi impedeixi, encara que no ha activat l'ordre internacional que havia sol·licitat la Fiscalia.

Si s'interposa la demanda d'extradició podríem interposar una petició d'asil perquè creiem que hi ha la base suficient per poder-la demanar», va dir.

La resposta jurídica de Gabriel cerca construir un «mirall a l'Estat, a la seva judicatura i al seu Executiu per posar en evidència» que se'ls persegueix per qüestions polítiques.

El Govern de Suïssa va assegurar que rebutjarà la petició d'extradició de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel. El portaveu de l'Oficina Federal de Justícia suïssa, Folco Galli, va declarar el diari local Le Temps que Suïssa rebutja «a priori» procedir amb l'extradició d'Anna Gabriel.

«Es tracta amb tota probabilitat d'un delicte polític. Segons el nostre Codi Penal i la Convenció Europea de Drets Humans, una petició d'extradició o qualsevol forma d'assistència judicial no es pot acordar per cap d'aquests motius», va afirmar Galli.

El portaveu de l'Oficina Federal de Justícia va dir que el seu departament no ha rebut encara cap comunicació de les autoritats espanyoles.



Termini de 10 dies a Rovira

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va admetre ahir una interlocutòria on dona 10 dies a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per pagar els 60.000 euros de fiança que va fixar el passat dilluns, i on li imposa l'obligació de comparèixer cada quinze dies davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o davant qualsevol tribunal de la seva conveniència, així com la de presentar-se al Suprem sempre que sigui cridada.

En aquesta línia,També recull la llibertat provisional de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, a qui no va imposar mesures cautelars després de declarar ahir al Suprem.