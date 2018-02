Millet i Montull no poden fer front a les fiances per sortir de la presó

Els condemnats per l'espoli del Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi Montull, a la presó provisional des del 5 de febrer, no podran fer front a les fiances de 400.000 i 100.000 euros imposades per l'Audiència de Barcelona per sortir de la presó, van informar a Europa Press fonts jurídiques.

La Secció Desena de l'Audiència de Barcelona va acordar ahir permetre que els exdirigents del Palau surtin de la presó amb fiances, estimant així parcialment el recurs de súplica presentat per les seves defenses contra l'ingrés a la presó decretat després de la sentència condemnatòria del «cas Palau». Segons les fonts consultades, Millet té tots els seus béns lliurats voluntàriament i embargats i estan venent béns de manera activa per rescabalar els perjudicats, per la qual cosa li és impossible reunir els 400.000 euros exigits pel tribunal. En el cas de Montull, a qui li exigeixen un import inferior, de 100.000 euros, s'intentarà reunir els diners per aconseguir la seva posada en llibertat, segons les esmentades fonts.

Els magistrats imposen el pagament de les fiances perquè consideren que segueix existint un risc de fugida, atesa l'elevada condemna imposada i que ni l'arrelament personal i patrimonial, ni l'edat ni les patologies són suficients per fer desaparèixer aquest risc. La sala també acorda una sèrie de mesures cautelars si es fa efectiva la fiança i els condemnats queden en llibertat: presentar-se mensualment davant el jutge, lliurar el passaport i no sortir d'Espanya. Millet i Montull es troben a la presó provisional des del 5 de febrer, a l'espera que el Tribunal Suprem (TS) es pronunciï sobre els recursos que els seus advocats van presentar contra les condemnes.



«Ens va trair»

La dona de Fèlix Millet, Marta Vallès, va dir ahir a RAC 1 que l'advocat Pau Molins els va «trair». Segons ha dit, Molins «ho va tirar tot sobre» el seu marit «per protegir Convergència».