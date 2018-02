Joaquin Reyes estava gravant un número humorístic per a la seva secció a "El Intermedio" caracteritzat com a Puigdemont. La versemblança de la seva disfressa a alertat un veí de la localitat on estava la producció que ha trucat a la policia.

Sis agents de la policia nacional s'han presentat al Parque Europa de Torrejón d'Ardoz, on s'estava gravant i quan van descobrir de què es tractava s'ho van prendre amb humor i la gravació va seguir.