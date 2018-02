La retirada de l'obra «Presos polítics» aixeca polseguera

La decisió d'ARCO de retirar l'obra Presos polítics ha generat una gran polèmica. Aquesta fira d'art va decidir no exhibir l'obra que recull els rostres pixelats del vicepresident destituït Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, per denunciar l'existència de «presos polítics» a l'Estat. Es tracta d'un treball de l'artista Santiago Sierra que s'havia d'obrir al públic a partir d'aquest dimecres fins el 25 de febrer a l'estand de la galeria Helga de Alvear.

Ifema va assegurar que la «polèmica» suscitada per l'obra Presos polítics a l'Espanya contemporània de Santiago Sierra a la galeria Helga Alvear «perjudicava» la «visibilitat» del conjunt dels continguts reunits a ARCOmadrid 2018. L'artista Santiago Sierra, autor de l'obra, ha qualificat la decisió de «relativa sorpresa» que malmet «seriosament» no només la imatge de la fira internacional sinó «al mateix Estat espanyol». «Si Espanya no és una dictadura, s'hi assembla» va declarar.

El director del Museu Reina Sofia, Manuel Borja-Villel, va manifestar que si no s'entén que l'espai cultural és un «espai de llibertat» hi ha un «problema cultural i democràtic», en referència a la retirada de l'obra de Santiago Sierra de l'estand de la galeria Helga de Alvear a ARCOmadrid.



El PSOE ho veu bé

La portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, va valorar «positivament» la retirada de la polèmica obra de Santiago Sierra Presos polítics, que s'anava a exposar a Arcomadrid. En canvi el portaveu de Ciutadans al Congrés, Joan Carles Girauta, va criticar la decisió de retirar de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid perquè l'art és «ficció» i «libèrrim» i en ell «hi cap tot».

Per la seva part, la baronessa Thyssen va assegurar ahir que la idea de qualificar de «presos polítics» determinades persones que apareixen en l'obra de Santiago Sierra que ha estat retirada a Arco és «una mica de mal gust».

Un particular espanyol va comprar el polèmic muntatge. Així ho van confirmar fonts de la galeria Helga de Alvear, que exposava l'obra amb un preu de 80.000 euros, i que no han especificat si es tracta d'un comprador català.

D'altra banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va rebre ahir a l'ajuntament les dones dels líders independentistes presos, i va demanar unitat i fermesa per demanar el seu alliberament i el seu trasllat a presons catalanes fins que aquesta no es produeixi: «És una qüestió que va de Drets Humans».



Qüestió de Drets Humans

En un acte amb entitats i els grups municipals Demòcrata, ERC i la CUP, Colau va destacar que els assistents defensen posicionaments diferents i discrepen en molts àmbits, però que es tracta d'una qüestió de Drets Humans, i va demanar generar amplis espais amb aquest punt en comú i «una unitat de país en defensa dels drets i les llibertats».