El TS ratifica l'anul·lació de la concessió d'ATLL a Acciona

El Tribunal Suprem (TS) va ratificar ahir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 2015 en la qual anul·lava l'adjudicació de la gestió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) a un consorci liderat per Acciona.

Segons va informar el TS ahir en un comunicat, la sala ha desestimat els recursos de cassació interposats per la Generalitat i Agbar contra la sentència de l'Alt Tribunal català de revocar la concessió d'ATLL a Acciona, adjudicada pel Govern el 2012 per als següents 50 anys per un import de 1.000 milions d'euros, i que va ser impugnada per Agbar, l'altra competidora en el concurs.

Agbar va recórrer davant el Suprem perquè no s'anul·lés tota la concessió, sinó que se n'exclogués Acciona, però el tribunal ha conclòs que no s'han infringit els principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i igualtat de tracte per tots els licitadors.



Un altre recurs

L'adjudicatària, Acciona, també va recórrer, però el Tribunal Suprem no ha emès encara la sentència sobre aquest recurs.

A l'estiu de 2016, el secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, va xifrar en 400 milions el cost que tindria per la Generalitat recuperar la gestió pública de la concessió d'ATLL.

Corresponen als diners ja pagats pels adjudicataris, uns 330 milions (pagament inicial més alguns cànon), més la indemnització per lucre cessant (850 milions) menys els diners del cànon que deixarien de pagar a la Generalitat durant la resta del contracte. La concessió havia de permetre al Govern ingressar 700 milions més durant els següents 50 anys, encara que el Govern central el va autoritzar a comptabilitzar en l'exercici 2012 els 1.000 milions totals, una operació que juntament amb la privatització de Tabasa i Túnel del Cadí va permetre a Catalunya complir amb l'objectiu de dèficit de l'1,5% d'aquell any.



Agbar espera que es compleixi

Agbar va afirmar ahir que dona «per descomptat» que la Generalitat complirà i executarà al més aviat possible la sentència del Tribunal Suprem (TS).

La companyia presidida per Àngel Simon va afegir que entén que, una vegada feta pública aquesta sentència, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) procedirà «de forma immediata» a anul·lar l'increment de l'11,88% de la tarifa de l'aigua en alta que el seu consell d'administració va aprovar el 28 de desembre de l'any passat.