Acciona mantindrà ATLL fins que el Suprem no resolgui el seu recurs

Acciona mantindrà la concessió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), la companyia que proveeix aigua a 4,5 milions d'habitants de Catalunya, i seguirà prestant aquest servei fins que el Tribunal Suprem resolgui el recurs que el grup també va presentar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2015 que anul·lava l'adjudicació d'aquest contracte.

En l'acte emès dimecres, l'Alt Tribunal només dictat sentència en relació amb els recursos presentats per la Generalitat de Catalunya i per Agbar, l'altra companyia que va licitar per ATLL i va impugnar la seva adjudicació a Acciona el 2012. Acciona indica que el seu recurs «encara no ha estat resolt» i que, per tant, «no ha estat notificada cap sentència sobre aquest tema». A més, la companyia que presideix José Manuel Entrecanales indica que el seu recurs «està fonamentat en motius diferents als recursos» sobre els quals acaba de pronunciar-se el Suprem ratificant la decisió del Tribunal Superior de Catalunya.

Així, Acciona indica que, una vegada l'Alt Tribunal es pronunciï sobre el seu recurs i els sigui notificada la sentència, «analitzarà els fonaments jurídics de la seva decisió» per, si escau, «determinar les accions legals i judicials que corresponguin». Mentrestant, la companyia recorda que, segons l'establert en el contracte de concessió de l'ATLL, està «obligada» a continuar prestant el servei de gestió d'aigua fins que, arribat el cas, es resolgués el contracte de concessió, se signés l'acta de tornada dels béns i drets afectes al servei públic i s'abonés a l'empresa l'import de la corresponent compensació.

En aquest supòsit, la Generalitat hauria de reintegrar a Acciona els 300 milions d'euros de cànon inicial pagat al moment de l'adjudicació, més els cànons abonats posteriorment i les inversions realitzades fins avui dia. A això se sumaria l'eventual indemnització per lucre cessant que podria reclamar l'empresa.



Crítiques a l'expresident

El PP va registrar ahir una sol·licitud perquè l'expresident de la Generalitat Artur Mas comparegui en el Parlament pel «nyap» de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL). El president del PP català, Xavier García Albiol, va destacar en roda de premsa que Mas «ha de donar explicacions sobre una adjudicació fraudulenta i sobre com pensa que s'han de pagar els 400 milions» a la concessionària. Espera que aquests diners no surtin de la butxaca dels catalans amb una pujada d'impostos o una altra fórmula.