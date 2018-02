Cs guanyaria unes noves eleccions i ERC superaria JxCat, segons el CEO

Cs tornaria a guanyar les eleccions catalanes si se celebressin ara i ERC podria empatar-li en diputats i superar JxCat, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) difós aquest divendres.

El partit d'Inés Arrimadas tindria 33-35 escons, igual que ERC; JxCat baixaria fins als 29-31; el PSC tindria entre 15-16; els comuns es quedarien amb els 8 que ja tenen; la CUP pujaria fins als 7-8, i el PP tindria 3-4.

L'enquesta llança que, tant per la franja alta com la baixa de l'estimació, els independentistes revalidarien la majoria absoluta a Parlament amb 74-71 diputats, i farien estèril la victòria de Cs si es posessin d'acord per governar.

Respecte als resultats actuals del Parlament, Cs perdria entre un i tres escons --en té 36--; ERC guanyaria d'un a tres; JxCat perdria entre tres i cinc; els socialistes baixarien d'un a dos, i el PP es mantindria igual o perdria un.

L'ascens més notable el registraria la CUP: en les passades eleccions van passar de 10 a 4 diputats, i segons l'enquesta tornarien a créixer guanyant de tres a quatre escons més dels que tenen.

Cs i ERC podrien empatar en escons, però el partit d'Arrimadas guanyaria en vots amb un 24,7% de sufragis, mentre que els republicans aconseguirien el 22,9, seguits de JxCat, que tindria el 19,5%.



Baixa la participació

També destaca que la participació es quedaria en el 68% dels catalans, lluny del rècord històric del 82% aconseguit en les eleccions de desembre.

L'enquesta es fa pública mentre ERC i JxCat evidencien les seves dificultats per arribar a un acord d'investidura que, precisament, no fan descartable que pugui haver-hi unes noves eleccions catalanes a la primavera.

El sondeig s'ha fet amb una mostra de 1.200 persones, té un marge d'error de +-2,83% i es va fer del 10 al 30 de gener del 2018, quan les negociacions entre ERC i JxCat començaven a flaquejar fins al punt que el mateix dia 30 es va ajornar la investidura.



ERC guanyaria unes generals a Catalunya

La mateixa enquesta llança que ERC guanyaria unes eleccions generals a Catalunya si se celebressin ara: tindria 13 escons; EnComúPodem 8-10; Cs 8-9; JxCat-PDeCAT 7-9; el PSC 6-7, i el PP 2.

Respecte a les últimes generals, ERC pujaria 4 escons; EnComúPodem perdria entre 2 i 4; JxCat-PDeCAT podria guanyar 1, perdre 1 o quedar-se igual; Cs pujaria entre 3 i 4; el PSC es mantindria o perdria 1, i el PP perdria 4.