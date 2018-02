El «sí» a la independència cau 8 punts i se situa en el 40,8%, segons el CEO

El 'sí' a la independència cau gairebé 8 punts i se situa en el 40,8% per darrera del 53,9% que no la vol, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Respecte l'últim baròmetre de l'octubre, els favorables al no a la independència pugen en 10,3 punts i superen per primera vegada el 50%. En canvi el 40,8% favorable a la independència és el percentatge més baix des que el baròmetre pregunta sobre la independència. D'altra banda, només un 19% dels enquestats vol que el proper Govern aposti per la via unilateral mentre que el 35% aposta per buscar acords bilaterals amb el govern espanyol. La majoria de votants de JxCat i ERC creuen que l'executiu català ha de buscar acords i només els votants de la CUP aposten per la via unilateral cap a la independència.