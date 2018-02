L'obra retirada d'ARCO s'exposarà a Lleida al lloc on eren les peces de Sixena

L´espai en blanc on hi havia d´anar la polèmica obra.

L´espai en blanc on hi havia d´anar la polèmica obra. europa press

El comprador de l'obra retirada a Arco «Presos polítics a l'Espanya contemporània», el periodista i empresari lleidatà Tatxo Benet, va proposar al Museu de Lleida que exposi la peça i la galeria l'ha acceptat.

«Ens ha trucat Tatxo Benet i ens ha fet la proposta, nosaltres n'estem encantats», va assegurar a Europa Press el director de la galeria, Josep Giralt, que no va concretar quin dia podrà veure's l'exposició.

Ahir mateix, la Diputació de Lleida es va posar en contacte amb l'equip de Tatxo Benet i li va oferir una sala de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) per mostrar la peça a Lleida.

L'obra retirada, valorada en 80.000 euros, es compon de fotografies pixelades de fins a 24 persones amb una breu explicació dels motius pels quals havien estat empresonats. Entre aquests presos es troben el líder d'ERC, Oriol Junqueras; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.

El president executiu d'Ifema, Clemente González Soler, ha remès un escrit als galeristes de la fira ARCOmadrid en la qual demana disculpes per la polèmica generada per la retirada de l'obra «Presos Polítics», assegura que «en cap cas perseguia exercir cap censura a la creació» i relata que no «va haver-hi mala fe» per la seva banda.

«Lamentem i demanem sinceres disculpes davant la controvèrsia que s'ha produït conseqüència de la petició a una galeria per a la retirada d'una obra, que en cap cas perseguia exercir cap censura a la creació, tot i que la percepció pública hagi estat aquesta», va manifestar.

Galeries internacionals presents a la fira d'ARCO consultades per Europa Press van mostrar ahir la seva «sorpresa» i rebuig a la retirada de l'obra, qualificant-ho de «censura» i fins i tot «d'acte juràssic i medieval».



La posició del Govern

El ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo, va garantir que «el Govern no ha tingut res a veure» en la retirada de la fira d'art contemporani ARCOmadrid del polèmic muntatge de Santiago Sierr, i va admetre que, en aquest cas, «el remei ha estat pitjor que la malaltia» en al·lusió a la repercussió mediàtica.

«Si els que han pres la decisió ho han fet per evitar la polèmica, crec que han aconseguit l'efecte contrari (amb la retirada) i que no es parli de l'important (en relació amb l'exposició d'art contemporani)», va explicar Méndez de Vigo en una entrevista a Los Desayunos de TVE recollida per Europa Press.

La portaveu del Grup Socialista al Congrés, Margarita Robles, va aclarir ahir, a compte de la polèmica generada per la retirada d'ARCOmadrid de la peça de Santiago Sierra «Presos polítics», que «la llibertat d'expressió està sempre per sobre de tot».

Fins i tot el mitjà nord-americà The New York Times es va fer ressò en la seva edició digital de la polèmica retirada de l'obra. «Ja sigui per llei o per intimidació, Espanya s'ha convertit en un país en què els riscos de la llibertat d'expressió han augmentat silenciosament en els últims anys», comença la notícia.