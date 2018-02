Madrenas també ofereix exposar «Presos polítics» a Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va proposar al periodista Tatxo Benet, comprador de la polèmica obra de Santiago Sierra «Presos polítics», que la ciutat exposi la creació després de ser retirada de la fira ARCOmadrid.

«Seria un honor per a Girona exposar l'obra censurada de Santiago Sierra «Presos polítics». Només amb ciutadans crítics poden progressar les societats, per això són imprescindibles l'educació i la cultura», va reivindicar la primer edil ahir en un missatge de Twitter recollit per Europa Press.

Madrenas també va agrair a Benet que adquirís «en nom de la llibertat d'expressió i l'artística» la polèmica obra ,en la qual apareixen els rostres pixelats de líders sobiranistes catalans com Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Sierra va atribuir a Ifema la retirada de la seva composició del certamen i va criticar que en fer-ho es «malmet seriosament la imatge» d'ARCOmadrid i d'Espanya.