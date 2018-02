Els republicans admeten «tibantor» i demanen «generositat» als seus socis

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va reconèixer «més tibantor» en els darrers moments de la negociació amb JxCAT i va reclamar «generositat» de tothom per assolir un acord «com abans millor». En declaracions als mitjans, el republicà va dir que «sempre els darrers minuts poden portar més tibantor» i va fer una «crida a la responsabilitat» per part de tots per tal de donar forma al resultat del 21-D. «Per això cal que siguem tots generosos i si ho som sens dubte aconseguirem aquest objectiu», va dir. El diputat va rebutjar posar data a les negociacions entre JxCAT i ERC però va recordar que els republicans defensen que és «urgent» tancar l'acord i per això els agradaria que fos «com més aviat millor».

En ser preguntat sobre com s'hauria de traduir aquesta generositat, Sabrià es va limitar a dir que «generositat és posar bona voluntat per part de tothom». El grup de Cs al Parlament va registrar en la Cambra catalana una petició de convocatòria d'una Junta de Portaveus extraordinària per fixar el «ple del desbloqueig» que van sol·licitar.

En el document recollit per Europa Press, sol·liciten la «immediata i urgent convocatòria i celebració d'una sessió de la Junta de Portaveus a l'efecte d'evacuar tots els tràmits necessaris per a la urgent i immediata fixació de data, hora i ordre del dia del «Ple de desbloqueig i deguda transparència». La petició va dirigida al president del Parlament, Roger Torrent, i, tal com va anunciar aquest mateix dimarts la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, si aquest no els dona resposta «en els propers dies», preveuen demanar empara al Tribunal Constitucional. En l'escrit recorden que havien demanat la celebració del ple per «desbloquejar la situació de paràlisi per la decisió» de Torrent de proposar Carles Puigdemont (JxCat) com a candidat a la Presidència. Cs considera Puigdemont «una persona pròfuga de la justícia i que no està en disposició de complir amb les obligacions» d'un president de la Generalitat, entre les quals destaquen la transparència, publicitat i responsabilitat davant els ciutadans. Cs va registrar una petició a Torrent perquè convoqués el ple: en anar dirigit al president de la Cambra, no es va recollir en l'ordre del dia de la Mesa perquè és potestat del president respondre directament i per escrit al grup.

Suïssa considera que Espanya i la resta dels Estats membres de la Unió Europea són «països segurs» on qualsevol ciutadà pot trobar empara als seus drets fonamentals, per la qual cosa, en principi, no atorga protecció internacional als procedents d'aquests territoris, una política general que podria canviar en el cas de l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel si s'entén que hi ha «proves concretes i fonamentades» que està sent perseguida.