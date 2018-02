Traslladen Fèlix Millet a la Mútua de Terrassa per problemes respiratoris

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet, condemnat pel desfalc de l'entitat musical, va ser traslladat a la tarda d'ahir a Terrassa per un empitjorament de la seva salut. Millet va ingressar al centre hospitalari Hospital Mútua de Terrassa, traslladat des del centre penitenciari on està en presó preventiva, per problemes respiratoris i a l'hora de tancar aquesta edició se li estaven fent proves.

L'expresident del Palau és en presó preventiva des del 5 de febrer i des del dia 7 ocupa en el mòdul d'infermeria de la presó Brians 2 a Sant Esteve Sesrovires, al costat del també condemnat Jordi Montull.

Precisament dimecres, la Secció Desena de l'Audiència de Barcelona va acordar la seva llibertat sota fiança de 400.000 euros, encara que de moment Millet no pot fer front a aquesta suma. El 15 de gener van ser sentenciat a nou anys i vuit mesos de presó pel saqueig de l'esmentada institució musical.