La cúpula judicial planta Torrent en un acte per una menció als «presos polítics»

El discurs del president del Parlament, Roger Torrent, en un acte solemne al Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab) va provocar que s'aixequessin dels seus seients i s'apartessin momentàniament diversos assistents.

Alguns dels que van protestar així són el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC,) Jesús María Barrientos; el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio; el fiscal cap de Catalunya, Francisco Bañeres; la fiscal cap de Barcelona, Concepción Talón, i l'exdegà de l'Icab Eugeni Gay. Els que es van aixecar per anar-se'n de la sala van tornar a les seves cadires just després del discurs de Torrent, quan va tancar l'acte el ministre de Justícia, Rafael Catalá.



El discurs

Torrent havia dit poc abans que en els últims mesos hi ha una regressió de drets i llibertats fonamentals, especialment a Catalunya; va afegir textualment que hi ha presos polítics per delictes inexistents; que la separació de poders està en perill; i va elogiar la tasca de la Comissió de Defensa de l'Icab. En la taula presidencial al costat de Torrent hi van ser el ministre de Justícia, Rafael Catalá –que va fer el seu discurs després de Torrent–, i la degana de l'Icab, Maria Eugènia Gay, que va obrir l'acte.



Crítica al poder judicial

En la seva intervenció, Torrent va criticar el poder judicial i va afirmar que es vulneren drets com la llibertat d'expressió, reunió, manifestació, intimitat i defensa, així com dels drets polítics fonamentals. Posteriorment el ministre de Justícia, Rafael Catalá, present en l'acte, va criticar que el president del Parlament, Roger Torrent, s'hagués «equivocat profundament» i que «no tocava» fer aquest tipus de declaracions.