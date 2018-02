La Federació anglesa de Futbol expedienta Guardiola pel llaç groc

La Guàrdia Civil va enquadrar l'escorcoll ahir a l'aeroport de Barcelona-El Prat de cinc avions privats, un d'ells el de la família de l'entrenador de futbol Pep Guardiola, en una inspecció «rutinària, aleatòria i gens excepcional», segons van informar fonts de l'Institut Armat. Els escorcolls es van dur a terme, com d'altres vegades, a la terminal corporativa de l'aeroport del Prat. «En cap cas coneixien la identitat de les persones que volaven a l'avió, per la qual cosa es va produir l'escorcoll però no es coneixia que s'estava procedint a escorcollar l'avió de la família de Guardiola», subratllen altres fonts policials coneixedores de la inspecció. Pep Guardiola entrena el Manchester City des del 2016 i, segons va informar aquest divendres Catalunya Ràdio, la Guàrdia Civil ha escorcollat dues vegades (fa cinc dies i ahir) l'avió en el qual viatjava la seva família des que es va reforçar el dispositiu policial per detenir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en cas que tornés a Espanya després de la seva fugida a Bèlgica.

La federació anglesa de futbol (FA) ha obert un expedient a l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, per portar un llaç groc, símbol que reivindica la llibertat dels «presos polítics». En un comunicat, la federació considera que lluir un «missatge polític», concretament un llaç groc, «va en contra de les normes federatives». Guardiola té fins al 5 de març a les sis de la tarda per presentar al·legacions, segons apunta la FA.



Més de 100 dies

Des de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el tècnic del Manchester City va lluir en tots els partits un llaç groc al pit amb la voluntat de donar el seu suport als «presos polítics».