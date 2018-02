Llarena parla del procés per primer cop: «No són presos polítics»

El magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga el procés per la declaració d'independència de Catalunya, va assegurar dijous a Oviedo que va a accelerar la instrucció per «restringir el màxim possible» el temps de presó preventiva per al líder d'ERC, Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sánchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart i l'exconseller Joaquim Forn. També va incidir, en les primeres declaracions públiques sobre el cas, que «no són presos polítics. Es tracta de comportaments recollits en el Codi Penal i que han de ser investigats», va explicar el magistrat del Suprem.