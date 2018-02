Madrenas exigeix a la policia que demani perdó «pel terror» de l'1-O

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va demanar a la policia espanyola que aprofiti l'acte de celebració del seu 194è aniversari per «demanar perdó» per la «jornada de terror» que es va viure l'1-O. Madrenas va declinar per carta la invitació que li va fer arribar el cos policial, que a Girona se celebrarà dimecres a la Subdelegació.

A l'escrit, adreçat al comissari cap provincial, Francisco Pamplona, l'alcaldessa li recorda que ha trencat relacions institucionals amb l'Estat «fins que es demani perdó» per la «violència policial» exercida contra els votants del referèndum. I això, a part dels actes que organitzi la Subdelegació, també inclou no anar a cap dels que facin ni policia espanyola ni Guàrdia Civil. En la carta, Madrenas lamenta que s'hagi fins i tot «alabat» una actuació «que a ulls de tot el món va ser extremadament violenta» i aquí fa referència a l'informe d'Amnistia Internacional. Per això, es pren «la llibertat» de recomanar a la policia que, si vol «recuperar la dignitat i el respecte», entoni el mea culpa.



Crítiques del PPC a Girona

La portaveu del PPC a l'Ajuntament, Concepció Veray, va lamentar «l'actitud greument irresponsable» de Madrenas que «perjudica tots els gironins» i va demanar que «d'una vegada» actuï «com a alcaldessa de tots i no només d'una part, i si no és capaç de fer-ho, que dimiteixi». Veray va veure la carta com una «mostra més que actua» per «ideologia», amb «actitud sectària» que segueix «creant crispació en la societat».

Veray va demanar bona relació i sintonia perquè no perjudiqui els gironins i va posar en valor la tasca de les policies «per la seguretat de tots».