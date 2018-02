Méndez de Vigo atribueix la caiguda de l'independentisme a «l'espantall» dels seus líders

El ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, va apuntar ahir que no és «sorprenent» la caiguda del suport a l'independentisme a Catalunya vist el comportament «esperpèntic» i «valleinclanesc» dels seus principals dirigents.

Segons va dir, l'últim episodi és que Anna Gabriel, una dirigent anticapitalista, s'hagi traslladat a Suïssa per no comparèixer davant el Tribunal Suprem.

En la roda de premsa després del Consell de Ministres, el portaveu es va referir a la caiguda al 40% de l'independentisme en una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), que atribueix al comportament dels líders independentistes.

En particular, va carregar les tintes contra l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i l'expresident de la Generalitat Artur Mas.

Per a Méndez de Vigo «l'últim» és que Gabriel hagi «fugit» a Suïssa, el país «capitalista per excel·lència», sent la seva formació d'ideologia anticapitalista, mentre que a Mas li ha retret la seva justificació sobre la declaració d'independència de Catalunya del passat 27 d'octubre.

«Persones tan importants com Mas diuen que la proclamació de la República catalana va ser simbòlica», va remarcar, «un es pregunta si cinc anys d'actuacions i iniciatives de ruptura de la convivència i de desacatament de les sentències mereixien la pena per a alguna cosa que és simbòlica», va afegir. L'enquesta del CEO reflecteix que un 40,8% de catalans vol la independència de Catalunya mentre un 53,9% la rebutja.

Pel que fa al mes d'octubre, quan es va celebrar el referèndum sobiranista, el suport a la independència cau vuit punts, mentre que els contraris a la secessió en pugen deu. Segons el parer del ministre, molts catalans s'estan preguntat què ha passat a Catalunya, i ha incidit en el contrast entre les promeses d'una «arcadia feliç» dels dirigents polítics independentistes, enfront d'una realitat en la qual el procés sobiranista no ha comptat amb reconeixement internacional, ha dividit la societat i en què moltes empreses han marxat de Catalunya.