La proposta de JxCat en solitari per legitimar Puigdemont crispa ERC

La proposta de resolució que JxCat va presentar ahir en solitari per legitimar Carles Puigdemont com a president de la Generalitat ha accentuat la tensió de les seves negociacions amb ERC, han explicat a Europa Press fonts coneixedores. El problema no és el contingut de la resolució (amb la qual JxCat i ERC tenien certa sintonia i havien estat setmanes negociant), sinó que els primers l'hagin portat al registre del Parlament sense tenir en compte els segons.

ERC no volia presentar en públic la proposta de resolució fins a aconseguir amb JxCat un «acord global» que inclogués altres temes que negocien; per exemple, com investir un president sense que hi hagi conseqüències penals o la composició del futur Govern.

Fonts republicanes van explicar que el document s'assembla a l'últim que JxCat els havia mostrat, cosa que han constatat en la reunió de la Mesa d'aquest divendres quan el grup de Puigdemont el va introduir sense avisar-los.

«Això no ajuda a les negociacions», van reconèixer, encara que van aclarir que les negociacions entre tots dos grups han prosseguit després de la reunió de l'òrgan director de la Cambra.

Des de JxCat expliquen que la proposta de resolució va tenir «certes modificacions» però que es va mantenir l'esperit de fons del redactat inicial: restituir el Govern i les institucions catalanes i demanar que s'aixequi el 155.

Públicament van manifestar que les negociacions amb ERC prossegueixen i que confien que s'arribarà a un acord de legislatura, encara que el malestar és palpable entre ambdues parts.



Data i hora

El ple del Parlament per abordar el bloqueig institucional que es viu a Catalunya serà dijous a les 10 del matí, van explicar a Europa Press fonts parlamentàries.

En el ple, sol·licitat per Cs, es debatran almenys quatre propostes de resolució: de PSC, comuns, Cs i JxCat, i probablement també una cinquena del PP (aquesta última està pendent de tramitar-se).

Totes les mocions aborden amb diferents diagnòstics el bloqueig institucional actual al qual s'ha arribat per haver-se ajornat la investidura i per la incapacitat de JxCat i ERC per arribar a un acord per començar la legislatura.

Diputats de la CUP van mantenir aquest divendres una reunió amb JxCat i ERC, i els van urgir a concretar un acord d'investidura i de Govern, ja que la majoria independentista necessita els vots dels quatre diputats cupaires i han de traslladar-lo a les seves bases abans de donar-li suport o rebutjar-lo.

«Emplacem aquestes dues organitzacions al fet que procedeixin a concretar-nos quins són els termes dels acords per poder valorar-los», va dir en declaracions als mitjans en el Parlament el diputat cupaire Vidal Aragonés, que va advertir que no el valoraran fins que no el tinguin.

D'altra banda, el Departament Federal d'Afers exteriors suís considera que «la qüestió de la independència de Catalunya és un assumpte de política interior d'Espanya i és una qüestió que ha de tractar-se dins del marc constitucional espanyol». Així ho va assenyalar a Europa Press el portaveu del Departament, Pierre-Alain Eltschinger, que també va assenyalar que «les relacions entre Espanya i Suïssa són intenses i molt bones». I a Girona els treballadors de la Generalitat van omplir l'edifici públic de llaços grocs en senyal de protesta pels empresonaments.