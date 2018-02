Trapero diu que va alertar Puigdemont del risc de l'1-O

L'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero va defensar davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que va traslladar fins a en dues ocasions a l'expresident català Carles Puigdemont la preocupació existent al cos policial per mantenir la seguretat ciutadana en la celebració del referèndum de l'1 d'octubre encara que no s'hi va oposar perquè no està en les seves funcions, segons expliquen fonts jurídiques.

Trapero, citat a declarar en seu judicial després de ser imputat per un nou delicte de sedició, va precisar durant les més de dues hores i mitja d'interrogatori que es va reunir a petició pròpia a la seu del Govern català els dies 26 i 28 de setembre amb Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. En aquestes trobades va exposar a Puigdemont que tot el que es coneix com procés sobiranista havia de quedar al marge dels Mossos i que ells tenien la intenció de complir amb el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va ordenar el tancament dels col·legis electorals per al dia de la votació.



Malestar del cos policial

També va relatar a la magistrada Lamela que igualment va mostrar el malestar al cos policial per la imatge pública que s'estava traslladant que facilitarien la celebració de la consulta il·legal i que formaven part d'un pla la fi última del qual era la declaració unilateral d'independència de Catalunya. Les mateixes fonts van explicar que Trapero ja va advertir de l'existència de les reunions en un escrit remès a la magistrada Lamela el 18 de desembre.

Hi sol·licitava a més que es cridés a declarar com a testimonis totes les persones que van participar en les reunions de setembre i que són, per part del govern català, Puigdemont, Junqueras i Forn i, per part dels Mossos, el seu llavors número dos, Ferrán López, i els comissaris Joan Carles Molinero, Manel Castellví i Emili Quevedo.

Preguntat per les prop de 50 trucades telefòniques que va creuar amb l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez el dia 20 de setembre amb motiu dels registres a la Conselleria d'Economia, Trapero va respondre que es van realitzar per indicació del llavors conseller d'Interior. Es tracta de la tercera vegada en la qual l'alt funcionari de la Generalitat acudeix a declarar en el marc d'aquesta causa en la qual s'investiga, d'una banda els altercats ocorreguts aquests dies de setembre amb motiu dels registres ordenats pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona i, per un altre, el dispositiu policial amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre.