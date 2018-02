La Caixa de Solidaritat de l'ANC i Òmnium recapta 5,8 milions durant el 2017

ACN Barcelona .- La Caixa de Solidaritat que gestionen l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium ha recaptat 5,8 milions el 2017. La dada s'ha fet pública durant la presentació de l'informe econòmic de l'ANC en el marc de l'Assemblea General Ordinària (AGO) de l'entitat, que s'ha celebrat aquest diumenge a Barcelona. Del total ingressat, s'ha pagat una sanció de 30.000 euros i 3,8 milions s'han deixat dipositats com a finances al Tribunal Suprem i al Tribunal de Comptes en el marc dels processos judicials contra els dirigents independentistes.

Així, el romanent final és de 1,99 milions. L'informe explica que com que les fiances són retornables no computen com a despesa, comptabilitza un superàvit de 5.785.613 milions el 2017.

Pel que fa als comptes de l'entitat, l'ANC ha tancat el 2017 amb un dèficit –abans d'impostos i provisions- de 332.000 euros però els superàvits aconseguits en anys anteriors s'han utilitzat en aquest exercici. Tant l'informe econòmic com el pressupost per al 2018 –ingressos de 2,1 milions - han estat aprovats per l'AGO.

L'entitat explica que el 2017 ha estat un any clau en el procés i això s'ha fet palès en les dades econòmiques de l'associació ja que hi ha hagut una intensitat d'actes i campanyes "que ha fet que els ingressos i les despeses d'aquest exercici hagin estat fora del corrent". L'informe comptabilitza la Caixa de Solidaritat dins del balanç de l'ANC i per això estableix que, tenint-la en compte, l'entitat tanca l'exercici amb un superàvit global de 5.785.613 euros.

A nivell d'ingressos, les quotes dels socis han augmentat un 15%, tant per l'augment de socis com l'increment d'un euro en la quota i per l'"excel·lent gestió de socis portada a terme per administració". El 2016 el van situar com un any fluix en donacions i aportacions però el 2017 ha estat tot el contrari. Així, s'ha assolit una "fita històrica" de 3,7 MEUR.