Centenars de persones protesten per la presència de Felip VI a Barcelona sota un fort dispositiu de seguretat

Centenars de persones protesten pels carrers del centre de Barcelona convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) per la presència de Felip VI a Barcelona amb motiu del Mobile World Congress (MWC). Els Mossos han blindat el Palau de la Música amb un fort dispositiu de seguretat i han tallat el pas de diversos carrers, entre els quals la Via Laietana.

Durant la protesta hi ha hagut moments de tensió entre manifestants i policia i alguns manifestants han denunciat que hi ha hagut càrregues, com ara la regidora de la CUP María José Lecha. Els Mossos han informat que en alguns moments s'ha hagut d'actuar "amb la mínima força imprescindible" quan alguns manifestants intentaven superar el perímetre. El SEM ha atès 5 persones amb ferides de caràcter lleu.

Els manifestants porten cassoles, xiulets, llaços grocs i estelades, i se senten crits de 'Llibertat presos polítics', 'Fora el Borbó' o 'Els carrers seran sempre nostres'.

La protesta estava convocada a les 17.30 hores i just en aquell moment els Mossos han tallat la Via Laietana a l'alçada de la plaça Urquinaona amb tanques i furgonetes policials per evitar que els manifestants baixessin. Hi ha hagut alguns moments de tensió entre manifestants i policies i també entre grups de manifestants independentistes i altres d'unionistes, com un que s'ha produït al carrer Comtal. Al cap d'una estona, aquest segon grup ha marxat i només hi ha hagut enfrontaments verbals.

Alguns manifestants denuncien a la xarxa que els Mossos han fet càrregues policials. La regidora de la CUP per Barcelona María José Lecha ha assegurat que els agents els han "amagat a cops de porra", mentre que l'organització Arran ha assegurat que una militant ha resultat ferida per una càrrega policial i traslladada a un centre hospitalari. El SEM ha informat que ha atès 5 persones, de caràcter lleu, a la zona de Via Laietana.

Fonts dels Mossos han explicat que el dispositiu ha establert un perímetre de seguretat i que en alguns moments els agents han hagut d'actuar "amb la mínima força indispensable" perquè alguns manifestants han intentat passar el cordó tot i les ordres dels policies. En alguns casos concrets s'ha fet ús de la porra per mantenir el perímetre, han afegit.