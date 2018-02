Deixen en llibertat provisional els 13 detinguts per encadenar-se al TSJC

Llibertat provisional per als 13 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts per encadenar-se divendres a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Després de passar una nit a la comissaria de les Corts, els arrestats van ser traslladats dissabte de bon matí a la Ciutat de la Justícia per comparèixer davant el jutjat d'Instrucció número 31 de Barcelona en funcions de guàrdia.

Els 13 detinguts es van acollir al seu dret a no declarar i la magistrada va acordar llibertat provisional per a tots. La causa està oberta pels delictes de resistència i desordres públics però dues de les persones implicades també estan imputades per un delicte d'atemptat.

Un centenar de persones es van concentrar davant la Ciutat de la Justícia per reclamar l'alliberament del integrants dels CDR i el seu advocat, Eduardo Cáliz, va assegurar que la seva detenció per part dels Mossos va ser «absolutament desproporcionada». «Entenem que l'acció d'ahir al TSJC s'emmarca en el legítim dret de protesta i manifestació que recull el propi Tribunal Europeu de Drets Humans», va afirmar Cáliz.