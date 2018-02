L'ANC fixarà avui el seu full de ruta i començarà el procés per elegir president

L'ANC celebrarà aquest diumenge una assemblea general ordinària en la que fixarà el nou full de ruta de l'entitat i començarà també el procés per elegir el nou president i renovar el secretariat.



L'assemblea, que començarà a les 10.00 hores al pavelló de la Mar Bella de Barcelona, ??permetrà així iniciar el camí per escollir la persona que presidirà l'entitat, després que Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real des de fa més de quatre mesos, renunciés al càrrec després d'anunciar que concorreria com a número dos a la llista de JxCat a les eleccions del 21-D.



Després d'aquest anunci, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, va assumir el paper de portaveu principal de l'entitat, i ara l'assemblea haurà d'aprovar la convocatòria d'eleccions al secretariat en haver-se acabat el mandat anterior, que probablement se celebraran el 17 de març.



A més, tots els socis al corrent de pagament podran participar i votar les esmenes que es presentin al full de ruta, el document que marca la línia política de l'organització, així com l'aprovació dels comptes de 2017 i el pressupost de 2018.



En el full de ruta, l'ANC aposta per fer efectiva la República catalana proclamada pel Parlament el 27 d'octubre i treballar per aconseguir el reconeixement internacional.



Entre els objectius estratègics que estableix està la necessitat de mantenir el "caràcter no violent i pacífic" del procés independentista, i reforçar la independència de l'entitat respecte als partits.



També aposta per la "unitat d'acció" dels partits i les entitats independentistes, i per intensificar el nivell de mobilitzacions per reclamar l'alliberament dels presos sobiranistes, el retorn dels consellers cessats que estan a Bèlgica i defensar la República catalana



La ANC ha defensat que, malgrat que les eleccions del 21 de desembre van deixar una majoria absoluta independentista, "cal implicar tota la societat en la construcció d'aquesta República que ha estat proclamada", de manera que veuen necessari ampliar la base social del sobiranisme.



Està previst que durant l'assemblea hagi intervencions polítiques "de primera fila", algunes de les quals en vídeo, i es faci la lectura d'unes paraules escrites per l'expresident de l'entitat Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real des de fa quatre mesos.



"Amb ganes que acabi la desmesura de la presó preventiva. El jutge em manté a la presó per les meves idees. Però escoltareu les meves paraules el diumenge al matí", ha constatat en un missatge al seu compte de Twitter recollit per Europa Press.





"Amb ganes que acabi la desmesura de la presó preventiva. El jutge em manté a la presó per les meves idees. Però escoltareu les meves paraules el diumenge al matí", ha constatat en un missatge al seu compte de Twitter recollit per Europa Press.

Implementar la República

Estratègia Internacional

com "un poder efectiu i no depenent de l'Estat espanyol" en diferents àmbits: el finançament i el control de la hisenda catalana, el poder judicial i les forces de seguretat .Per això, demana, creu i executi les normes i decrets que suposin avançar cap a la seva implementació i l'inici del procés constituent".També consideren necessari "que la ciutadania agafi el pes de la construcció d'un nou estat" i reivindiquen la participació de la societat civil per impulsar un procés constituentL'entitat sobiranista adverteix que la majoria absoluta independentista el 21-D "fa que no pugui seguir vigent la inhibició de la UE de totes les demandes de la societat catalana.Per això,s, els governs dels estats membres de la UE i el conjunt de la comunitat internacional "per posar en evidència a l'Estat espanyol, el seu totalitarisme i els seus greus mancances democràtiques".A més, alerta que la comunitat internacional no pot permetre "un altre cop d'estat" com el que, al seu parer, ha patit Catalunya amb l'aplicació del 155 i ha cridat a fer accions per demanar el reconeixement internacional de la República catalana.