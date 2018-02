Roger Torrent entén que el Parlament viu una situació anòmala i, per això, continuarà defensant els drets dels 135 diputats i de les persones que els han votat: «Mai no deixaré de denunciar la situació dels diputats presos i exiliats fins que siguin a casa», deia en un missatge al seu compte de Facebook. El per ara màxim càrrec institucional de Catalunya va participar ahir en el Consell d'Alcaldes d'ERC que es va celebrar a la Vall d'en Bas.